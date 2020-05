La fibra òptica arriba a Vilada

Goufone ha fet arribar la fibra òptica a Vilada després d'anys de reivindicacions. Un acord entre l'Ajuntament berguedà i l'empresa osonenca ha permès fer arribar la fibra aquest mes d'abril al municipi, que compta amb poc més de 400 habitants. De moment la població ha respost molt positivament al nou servei i les primeres altres ja s'han començat a fer al poble.

Després de diferents anys on s'havia demanat aquest servei a altres companyies d'abast estatal i aquestes havien respost sempre negativament, finalment la catalana Goufone ha estat l'encarrega de desplegar 12 quilòmetres i mig de cable propi arribant a totes les llars del nucli de Vilada. Això ha significat que la gran majoria dels habitants del poble puguin contractar a partir d'ara el serveis de fibra òptica i navegar a una velocitat de 1.000 Mbps.

El mes passat l'empresa osonenca va donar per finalitzar el desplegament de la seva xarxa pròpia deixant pendent només els possibles enllaços a domicilis disseminats de la població. Actualment s'està treballant per buscar una solució que permeti connectar els nuclis disseminats.

Goufone va néixer a Gurb amb l'objectiu de fer arribar internat a aquelles poblacions a on les grans companyies no hi arribaven i ja porta més de 500 quilòmetres desplegats de xarxa de fibra òptica pròpia a 10 comarques de Catalunya.

La companyia ofereix serveis d'internet, telefonia mòbil, telefonia fixa i televisió. Un dels seus punts forts és l'atenció personalitzada amb un Call Center situat a Gurb (Osona) on l'empresa de telecomunicacions assegura una atenció personal i sempre amb una resposta individualitzada.