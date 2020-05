Mor el gironellenc Sebastià Montraveta, fundador de l'Agrupament Escolta Ausiàs March, als 92 anys

Gironella ha perdut aquest diumenge Sebastià Montraveta Fusté, conegut al municipi per Sebas, qui va ser un dels fundadors el 1973 de l'Agrupament Escolta Ausiàs March, entitat educativa que, des de l'1 de juny del 2003, porta el seu nom. Montraveta ha mort als 92 anys. Després de 52 anys fent de monitor, l'estiu del 2005 va plegar, però va seguir uns anys col·laborant amb l'agrupament.

Aquest dilluns, a les 7 de la tarda, se celebrarà una cantada d'arrels en el seu honor. L'entitat fa una crida a participar-hi cadascú des del seu balcó, i demana a tothom que hagi format part del Cau que pengi els seus fulards i camises al balcó. La cantada es podrà seguir en directe des del perfil d'Instagram de l'agrupació.

Montraveta va néixer el 10 d'octubre del 1927 a Gironella, on va viure sempre. No es va casar i no tenia fills, i vivia a casa de la seva germana Ramona. Durant la seva vida laboral va treballar al despatx de la fàbrica de la colònia de Cal Metre i en una tintoreria de la família.