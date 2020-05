El Consell desencalla el polígon d'Olvan amb una inversió de 198.117 euros

El Consell Comarcal del Berguedà invertirà 198.117,51 euros per entrar al consorci que promou el polígon d'Olvan i desencallar un projecte estratègic per a l'economia de la comarca que roman aturat des de l'any 2011. Aquesta xifra es va exposar en el pressupost per al 2020 que l'ens comarcal va presentar als batlles de la comarca en el Consell d'Alcaldes celebrat ahir via telemàtica. El Consell preveu adquirir el 30% de les accions que l'Ajuntament d'Olvan posseeix en el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Polígon d'Activitats Econòmiques Rocarodona-Olvan. Aquesta previsió en la compra d'accions per al 2020 és de 28.302,51 euros i es farà en funció del calendari d'urbanització del polígon. En el pressupost del Consell també es calcula una aportació corresponent al 30% del cost de la fase 1 del polígon, per un import de 169.515 euros.

Des de la seva creació, formaven part del Consorci l'Incasòl i l'Ajuntament d'Olvan. Amb la modificació, que resta pendent d'aprovació per part de la Junta General, el Consell Comarcal entrarà a formar-hi part amb un 30%, l'Ajuntament d'Olvan quedaria amb un 5% i Incasòl es quedaria amb un 65%. «Aquests nous tan per-cents permetran tirar endavant una serie d'inversions que l'Incasòl té previstes per finals d'aquest any i que significaran l'acabament de les fases d'urbanització i l'inici de la venda de parcel·les, una demanda històrica per un polígon que ha d'acollir empreses que han de donar llocs de treball al Berguedà», va explicar Josep Lara, president del Consell. Sebastià Prat, alcalde d'Olvan, va confirmar al Consell d'Alcaldes que el projecte «va endavant» i que l'adquisició de les accions per part de l'ens comarcal permetrà «fer inversions que es preveuen amb més sentit comú i amb més agilitat». El batlle d'Olvan va explicar que a partir de 2020 ja es preveuen contractacions per urbanització i a partir del 2021 hi haurien parcel·les a disposició.



Un pressupost de 19 milions

Josep Lara va presentar aquest dimarts al Consell d'Alcaldes un pressupost de 19 milions d'euros. Aquest avantprojecte s'haurà de portar a votació al plenari del consell, que encara no ha estat convocat. Fonts de l'ens comarcal apunten que es podria celebrar el proper 20 de maig.