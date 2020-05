Els jardins Artigas, el més turístic del Berguedà amb 36.649 visitants el 2019

Els jardins Artigas de la Pobla de Lillet van ser el recurs turístic més visitat de la comarca del Berguedà durant l'any 2019, segons dades de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. El conjunt patrimonial d'Antoni Gaudí va rebre 36.649 visitants l'any passat, el que suposa una nova xifra rècord per a l'equipament. Per tercer any consecutiu, els jardins han batut el seu sostre de visitants. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de la Pobla, Xavi Serra, ha explicat a Regió7 que aquest augment és fruit d'un bon treball de promoció previ. «S'havia anat fent una feina molt important i molt bona de potenciar tot el tema de Gaudí des de l'Ajuntament. Deixant de banda Barcelona, som l'únic poble que té dues construccions de Gaudí, i això és molt important per al Berguedà i per al poble». El 2018 van ser 32.775 persones les que van visitar els jardins i el 2017, 32.125. L'augment d'aquest 2019 per tant ha estat de 3.874 visitants.

La crisi del coronavirus ha obligat a aturar els plans de l'Ajuntament de la Poble de Lillet i els jardins estan tancats en espera del permís per poder obrir. Serra exposa que «és un espai obert i intentarem fer valer això per tornar a la normalitat de mica en mica. Tenim molts projectes i perspectives molt bones per augmentar el nombre de visitants i un nou projecte per fer venir turisme que es presentarà properament». El Tren del Ciment, també a la Pobla, i que es comercialitza en un paquet turístic que inclou la visita als jardins Artigas i el Museu del Ciment Asland, ocupa la segona posició del rànquing amb 23.406 visitants.