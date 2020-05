Els càmpings de la Catalunya Central afronten amb «molts dubtes» la possible reobertura

Si la Catalunya Central entra, dilluns vinent, a la fase 1, els càmpings podran tornar a obrir portes. No obstant això, ho faran amb "molts dubtes" davant l'absència d'un protocol que estableixi clarament quines són les mesures que hauran d'aplicar. El complex Berga Resort enllesteix, aquest dijous, els preparatius per a la reobertura. L'Associació de Càmpings del Berguedà, que agrupa onze negocis de la comarca, en canvi, ajorna el retorn i asseguren que esperaran que, com a mínim, es pugui fer ús dels espais comuns. Tots però, confien en l'oportunitat que els hi pot suposar un possible augment del turisme de proximitat després de les pèrdues que els ha ocasionat haver de tancar portes.

Si l'Estat avala la proposta del Departament de Salut, la fase 1 comportarà que els càmpings de la Catalunya Central puguin obrir portes dilluns. Al càmping Berga Resort, aquest dijous el matí, enllestien els preparatius, perquè tenen intenció de tornar a apujar la persiana. "Podrem tornar a fer estades, però a dia d'avui no sabem quines instal·lacions es podran obrir i en quines condicions", explica la responsable de màrqueting del negoci, Marta Barniol.

Des de fa uns dies, el càmping no deixa de rebre trucades de persones que es plantegen fer-hi estada a l'estiu. "Hem notat un augment de sol·licitud d'informació, tenim l'avantatge que el càmping està considerat un espai propi i els i dona més seguretat i confiança", explica Barniol, que afegeix que els hi fan moltes preguntes sobre quin ús podran fer de les instal·lacions "i no els hi sabem respondre".

Els bungalous, buits, al càmping de Gironella. FOTO: ACN

Aquesta incertesa és la que ha fet que l'Associació de Càmpings del Berguedà, que agrupa 11 negocis, opti, en canvi, per esperar. El seu responsable, Lluís Barniol, diu que hi ha consens i que els càmpings prefereixen poder obrir amb unes directrius clares –s'està elaborant un protocol des de la Generalitat però que no és previst que surti fins finals de la setmana vinent- i podent fer ús de les zones comunes. "No té sentit que la gent no pugui sortir dels bungalous o els nens jugar a pilota", diu. Per aquesta raó, creuen que l'obertura molt probablement serà cap a Sant Joan.

Des del càmping de Gironella, Dolors Santasusana, que és monitora de lleure, també apel·la a la necessitat de la normativa per, com a mínim, plantejar com adapten les activitats que oferien. "Volem muntar carpes a fora, per franges d'edat i mantenint distància, però no sabem ben bé com han de ser", lamenta, tot reconeixent però que estranyament podran oferir tot el que oferien.

L'oportunitat de l'estiu

Lluís Barniol reconeix que el tancament els ha ocasionat greus pèrdues. Els caps de setmana de primavera, els càmpings s'omplen. Tampoc han pogut beneficiar-se de la Setmana Santa o del pont de l'1 de maig. Explica que la gent comença a informar-se de cara a l'estiu, però que es mostra "insegura" per fer reserves. Confia però en el fet que, aquesta campanya estiuenca, el turisme de proximitat sigui l'alternativa de la majoria dels catalans, fet que els afavoreixi.

En aquesta línia es mostra la responsable del Berga Resort. Marta Barniol diu que el fet d'estar en plena natura "és un gran avantatge", que es veurà influenciat pel fet que la gent no viatjarà a l'estranger.