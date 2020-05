La Fira del Coneixement de Berga es farà online el 20 i 21 de maig

La Fira del Coneixement de Berga se celebrarà els dies 20 i 21 de maig en format virtual per primera vegada en els seus deu anys de vida que s'escauen enguany.

Aquesta mostra s'havia d'haver celebrat els dies 20 i 21 d'abril i ja comptava amb 710 persones inscrites. Tanmateix, l'estat d'alarma decretat per l'Estat per evitar la propagació de la Covid-19 va fer que els seus organitzadors, l'Exploratori dels Recursos de la Natura del Berguedà de la UPC, la posposessin.

La Fira del Coneixement de Berga té per finalitat donar a conèixer projectes punters relacionats amb la ciència i la tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya i altres centres de recerca.

La nova versió del certamen tindrà menys participants entre 300 i 400 que els que s'havien inscrit a la presencial. El fet de fer-la on line fa que no tots els alumnes disposin de mitjans tècnics per participar. «Les circumstàncies són diferents» segons ha explicat a Regió7 la directora Dolors Grau.

L'organització ha estat estar valorant què fer amb aquesta mostra. Es van plantejar fer-la el maig o a l'octubre o l'any 2021. Tanmateix, els mesos de feina que ja havien esmerçat en l'edició d'enguany els ha fet decantar per adaptar-se a la nova realitat fruit d ela Covid-19.

Així durant els dies 20 i 21 de maig tindran lloc dues sessions per Meet de 2/4 de 10 del matí i fins a la 1. Es mantenen les benvingudes que es fan habitualment al pavelló de Suècia però seran missatge gravats que es penjaran al web de la fira a cura del rector de la UPC, Francesc Torres i l'alcaldessa de Berga Montse Venturós, seguida de la connexió en directe amb 6 Grups de Recerca de la UPC que explicaran les seves investigacions.

Dolors Grau ha explicat que la conferència central també estarà gravada d'antuvi i es penjarà al web perquè els alumnes l'escoltin quan vulguin. Enguany anirà a cura de Xavier Sorribes professor titular de Producció Vegetal de la UPC

En aquest desena edició de la Fira del Coneixement confinada hi assistiran alumnes d'instituts de secundària, de cicles formatius de Grau Superior i Camps d'Aprenentatge de: Barcelona, Sant Pol de Mar, Manresa, Berga, Torelló, Planoles, L'Espluga de Francolí, Puigcerdà, Lleida, Sant Sadurní d'Anoia, Gironella, Puig-reig, Navàs i Mollerussa entre d'altres.

La visita que cada any es feia a l'espai natural de la serra de Queralt enguany també serà virtual a través de fotografies aixií com l'exposició que es feia al pavelló de Suècia. Dolors Grau ha expressat el seu desig que la fira «vagi bé» i ha corroborat que «no ens ho haguéssim pensat mai que haurien de fer la fira on line» per culpa d'una pandèmia



Dolors Grau ha explicat que durant aquests 10 anys hi han passat prop de 8.000 estudiants de secundària de diferents instituts de Catalunya i unes 700 persones entre professorat de secundària i públic en general que han visitat la fira. Hi ha afegit que també «si han mostrat les investigacions punteres de més de 50 grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya i altres institucions (Universitat de Barcelona, Empreses i Departament d'Educació).