La fiscalia investiga la residència de Bagà per les morts per la Covid-19

La residència Salarich Calderer de Bagà és entre els centres geriàtrics que la fiscalia està investigant en relació amb el coronavirus, segons va avançar ahir Nació Berguedà.



A nivell català, el ministeri públic investiga per la via civil, com és el cas de la residència de Bagà, una vuitantena de centres geriàtrics en relació amb la pandèmia.



L'objectiu d'aquestes investigacions és la protecció i defensa de les persones grans amb l'objectiu de conèixer la situació i fer un seguiment de quina ha estat l'evolució de la residència de Bagà. En el cas de la residència Salarich Calderer de Bagà hi ha hagut un total de 29 morts des de l'inici de la pandèmia del coronavirus, la majoria de les quals a principi del mes d'abril.



La fiscalia investiga aquelles residències on s'ha produït un elevat nombre de defuncions arran de la pandèmica i, un cop estudiada la informació, decidirà si arxiva les diligències o manté una investigació.



A la Catalunya Central, el ministeri fiscal investiga també la residència Santa Oliva d'Olesa de Montserrat i la residència Consorts Guasch de Capellades.