L'Hospital Sant Bernabé reprendrà l'activitat programada aquest dilluns

L'Hospital Sant Bernabé de Berga reprendrà aquest dilluns 18 de maig l'activitat programada, de manera gradual i aplicant mesures especials. Sempre que sigui possible les visites es faran de manera telemàtica i videoconsultes, i només seran presencials en aquells casos en què sigui estrictament necessari.

L'accés a l'hospital es continuarà fent per la porta nord de consultes externes i per la porta d'urgències per a l'atenció urgent. Només podran accedir a l'hospital els usuaris que tinguin visita programada, i hauran de fer-ho quan faltin com a màxim 10 minuts per la visita ja que no se'ls permetrà entrar abans. En arribar, s'hauran de dirigir al taulell de l'entrada per acreditar que tenen una visita programada. No estarà permesa l'entrada als acompanyants, excepte en el cas de menors d'edat o persones dependents.

Els usuaris hauran de portar mascareta i en entrar i sortir del centre hauran d'utilitzar la solució hidroalcohòlica per a rentar-se les mans, que hi haurà als diferents espais i punts d'accés. Caldrà respectar en tot moment la distància mínima de seguretat de 2 metres.

Des de l'Hospital Sant Bernabé es contactarà amb totes les persones que tenien una visita programada i que es va haver d'anul·lar com a conseqüència de la crisi sanitària per tal de reprogramar-la tan bon punt sigui possible.