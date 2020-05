La demanda turística al Berguedà pot sortir reforçada de la crisi postcovid. Segons es desprèn d'un qüestionari realitzat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a 724 persones que han visitat el Berguedà en els darrers anys i a persones que han manifestat interès a fer-ho, la demanda turística al Berguedà pot sortir reforçada de la crisi postcovid. Els resultats de l'enquesta dibuixen el Berguedà com una comarca molt desitjable per visitar durant les vacances.

L'enquesta que s'ha realitzat online durant 10 dies entre abril i maig, ha obtingut gairebé 700 respostes de persones de Catalunya, que és el perfil amb més probabilitat de visitar la comarca, ja que els visitants de l'estat espanyol i els de la resta del món és menys probable que visitin el Berguedà degut a les limitacions de mobilitat generades pel covid-19. Els enquestats principalment són del Barcelonès amb un 25,3%, i el segueixen el Bages amb un 22% i els Vallesos amb un 19,7%.

Un 80,7% dels enquestats afirmen que podran fer vacances aquest any i un 5,3% tindrien prioritat per escollir destinacions de muntanya. A la vegada que prioritzen petits hotels, hostals o fondes (2,4%); càmpings (22,9%) i establiments de turisme rural (17,9%). Per tant un 61,2% dels enquestats tenen intenció d'utilitzar la tipologia d'allotjament més freqüent al Berguedà.

Les activitats que prefereixen els enquestats van alineades amb l'oferta que s'ha desenvolupat al Berguedà des de fa uns anys entorn del senderisme, la gastronomia, l'esport a la natura, les visites a recursos culturals o les visites i compres a productors locals.

Segons assegura Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupalment del Berguedà, «els resultats de les enquestes ens donen un punt d'optimisme davant de tanta incertesa, i a més sabem que la gent valor,a en les seves vacances, elements que el Berguedà ja fa anys que hi treballa. Com el fonent de la xarxa de camins en senderisme, la potenciació de la gastronomia amb producte local, la sostenibilitat, la natura i el paisatge. Apel·lo a tothom a creure'ns que tenim les millors condicions per ser un territori on el turisme d'enguany ens ajudarà a sortir millor d'aquesta situació».

Amb tots aquests ingredients serà imprescindible estructurar l'oferta i comunicar-la de tal manera que els visitants es deixin seduir per la comarca del Berguedà i no per altres destins que puguin presentar unes ofertes turístiques similars.