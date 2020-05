Cap defunció a l'Hospital Sant Bernabé de Berga en les últimes hores

L'Hospital Sant Bernabé de Berga no ha registrat cap defunció per Covid-19 en les últimes hores, segons han informat els responsables del centre. A data d'avui, el número de pacients ingressats al centre berguedà amb diagnòstic de Covid-19 és de 16.

El centre recorda que en la majoria de casos els pacients tenen una estada llarga al centre hospitalari i insisteix que durant els dies que el pacient està hospitalitzat es van fent controls de PCR amb l'objectiu de detectar en quin moment el pacient es negativitza, i per tant supera la malaltia.

Així doncs, del total de pacients que encara estan ingressats al centre amb diagnòstic de Covid, només 5 continuen amb PCR positiva.

En les últimes hores no hi ha hagut cap nova defunció ni s'han donat noves altes a domicili. Pel que fa als professionals, no hi ha hagut variacions.