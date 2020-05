Berga obre la licitació per a la reparació del clavegueram de la Rasa dels Molins

L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per fer efectiva l'adjudicació del contracte que té per objecte l'execució de les obres necessàries per a la instal·lació dels sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lector de la xarxa de clavegueram de la part central i sud de la Rasa dels Molins.

Aquesta actuació té la finalitat pública de preservar el medi ambient i executar les competències pròpies del consistori en el manteniment del clavegueram de la ciutat. El projecte també té l'objectiu d'oferir nous llocs de treball a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral per a l'execució d'aquesta obra.

Tal i com preveu el projecte, l'execució de les obres està dividida en tres fases que poden executar-se simultàniament. La primera fase (Lot 1) pretén solucionar el darrer tram de la galeria d'endegament i els treballs tindran una durada d'execució de dos mesos.

La segona fase (Lot 2) se centrarà en el primer tram del torrent a cel obert que es troba immediatament després de la sortida de la galeria d'endegament, just per sota dels carrers Pere III i Falcilles. Per a aquesta fase es preveu una durada d'execució de quatre mesos. En la tercera fase (Lot 3), els treballs es realitzaran al tram del torrent a cel obert situat a uns 115 metres aigües avall de la sortida de la galeria d'endegament, a partir de la plaça Europa. Per a aquesta fase també es preveu una durada d'execució de les obres de quatre mesos.

L'import del contracte és de 203.859,82€ (IVA inclòs) i el termini estimat per a d'execució de les obres serà d'entre 4 i 8 mesos. El dilluns, 11 de maig, es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Berga i es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.