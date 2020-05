El repartiment de bosses del porta a porta al Berguedà retorna amb cues i civisme

Les oficines d'atenció ciutadana del porta a porta a Berga, La Pobla de Lillet i Olvan han reobert aquest dilluns amb una afluència important de ciutadans que han seguit al peu de la lletra les recomanacions de seguretat per recollir les bosses de les diferents fraccions de brossa.

Tot i les crides prèvies del Consell Comarcal del Berguedà a no anar a buscar les bosses si no era estrictament necessari per evitar aglomeracions, aquest dilluns al matí s'han format cues als punts de repartiment de la capital berguedana. A Olvan i La Pobla el repartiment ha estat més relaxat. Gemma Vinyes, tècnica de Medi Ambient del Consell Comarcal, ha exposat a Regió7 que "Berga és de les ciutats grans i ens feia una mica de por, però ha anat bé. Abans d'obrir els punts la gent ja feia cua, però al llarg del matí s'ha calmat i hi ha hagut moments en els que no hi havia ningú. A la tarda ha estat més tranquil".

L'afluència de persones a Berga ha estat alta, especialment al matí, però l'ens comarcal apunta que en tot moment s'han respectat les estrictes mesures de seguretat que s'havien dictat prèviament i que el repartiment s'ha realitzat amb agilitat. Vicenç Linares, conseller de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha afirmat a Regió7 que «ha anat bé i estem contents, a l'hora d'engegar sempre falta alguna cosa, però no hem rebut queixes rellevants». Vinyes, que ha seguit el repartiment d'aquest dilluns, confirma que "la gent ha respectat les mesures, portaven els EPIS i eren pacients amb la situació. Se'ls ha de donar les gràcies pel civisme que han mostrat".

Les bosses del porta a porta no es facilitaven des de que fa dos mesos el Consell Comarcal del Berguedà va decidir suspendre'n el repartiment als 12 municipis berguedans on s'aplica aquest sistema de recollida. Aquest dilluns ha estat el torn de reobertura de Berga, La Pobla de Lillet i Olvan. A la capital berguedana, s'han habilitat dos punts de recollida, el Telecentre i l'Hotel d'Entitats, que han acollit els ciutadans en jornada intensiva, al matí de 10.00h a 13.00h i a la tarda de 16.00h a 19.00h.

Per anar a recollir les bosses, el Consell Comarcal havia establert unes mesures de prevenció obligatòries que tothom ha seguit. Els ciutadans havien d'anar a recollir el material amb la mascareta posada, rentar-se les mans amb gel hidroalohòlic a l'entrada del recinte i respectar el metre i mig de seguretat.

El repartiment de bosses es farà en horaris de matí i tarda del 18 al 29 de maig i a partir de l'1 de juny, es retornarà als horaris habituals. Vinyes ha recalcat que "els punts de repartiment continuaran oberts després d'aquests 15 dies intensius, si la gent no té la necessitat de venir, poden continuar fent servir les bosses que tenen a casa i anar-les a buscar passats els 15 dies, que no vagin a fer cues ja que de bosses n'hi haurà per tothom".

Aquest dimarts serà el torn de reobertura dels punts de recollida de bosses a Puig-reig, Cercs i Vilada.