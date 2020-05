El comerç de Berga aixeca la persiana i les terrasses tornen a ocupar els carrers

Berga ha fet un pas més cap a la normalització de l'activitat comercial i de l'hostaleria amb l'estrena de la fase 1 del procés de desescalada. Els gros dels comerços de la ciutat van obrir tot i que el dilluns és un dia de festa per a molts botiguers berguedans en condicions normals. Ahir, algunes botigues van obrir a partir de les 10 del matí i d'altres ho van fer a la tarda. També es van veure un bon nombre de terrasses al 50% de la seva capacitat, tot i que encara n'hi ha de tancades. Tot i així, veure botigues obertes i gent fent un beure en una terrassa va ser la imatge del dia a la capital berguedana.

«No em prenia un cafè en una terrassa des de la guerra!», exclamava rient una clienta del bar Antònia de la Font del Ros de Berga. Des d'ahir, aquest establiment i la veïna granja Font del Ros comparteixen espai a la placeta petita del barri. Normalment aquí no hi tenen taules perquè cada establiment té la seva terrassa davant del seu bar. Però ara, amb les mesures anticoronavirus no tindrien prou espai per complir les mesures de distanciament. D'aquí aquesta imatge inèdita. Això sí: només poden tenir les taules que els pertoquen amb les restriccions actuals.

El primer dia que les terrasses podien reobrir, encara que al 50% de la seva capacitat, va deixar la imatge de retrobaments malgrat l'obligat distanciament. De gent que es trobava per fer el cafè, esmorzar o conversar a les terrasses. El bon temps va esdevenir un aliat de la reobertura. Algunes van obrir d'hora i d'altres més tard.

Al passeig de la Pau, el bar Canigó, amb 58 anys d'història, va obrir portes amb 5 taules a la vorera deixant les distàncies entre elles i també espai suficient perquè poguessin circular els vianants. El seu propietari, Joan Boixader, va explicar a Regió7 que obrir ara, «si t'ho mires fredament, a nivell econòmic no és rendible. També és veritat que no pago lloguer del local i no tinc cap treballador, i en comptes d'estar-me casa he decidit obrir. Si fem 50 cafès, doncs seran 50 cafès».

L'Ajuntament de Berga ha anunciat que no cobrarà als bars i restaurants la taxa per la instal·lació de terrasses a la via pública «durant el període comprès entre l'inici de l'estat d'alarma i l'autorització de l'entrada en la fase 1». Fonts municipals han indicat que el cobrament de la taxa «es limitarà als dies hàbils d'ocupació i d'acord amb les limitacions establertes o possibles ampliacions autoritzades». Aquesta és una de les mesures del pla de xoc de l'Ajuntament de Berga per pal·liar els efectes de la Covid-19. D'altra banda, el consistori berguedà estudia no aplicar l'ordenança fiscal de terrasses durant el segon semestre de l'any 2020.

A l'altra banda de Berga, al passeig de la Indústria, Clàudia Sánchez tenia obertes les portes de la seva botiga d'arranjaments i llenceria. Parlava amb Elvira Tor-rents, que regenta la tintoreria Torrents al carrer del Roser. Com a servei essencial fa dies que té obert a les tardes però diu que «encara no ve gaire gent. Falta una mica de confiança però aquesta setmana ja arrencarem de nou quan engegui la resta de botigues», assegura.

La seva interlocutora, Clàudia Sánchez, diu que, tot i que Berga Comercial «ens van recomanar obrir al 100% a l'horari habitual», ella encara vol mantenir uns dies més l'horari que ha tingut fins ara perquè creu que els seus clients hi estan ben acostumats. En ple confinament ha elaborat 500 mascaretes per a la residència Sant Josep de Puig-reig i també n'ha donat per a la presó de Lledoners. I ha lliurat gorres per als professionals de l'Hospital Sant Bernabé de Berga. Al principi de la pandèmia va donar molt material, «el que tenia i el que no», i després ho va fer per encàrrec. Explica que durant aquests dos mesos ha elaborat un total de 2.000 mascaretes de roba, de les que es poden rentar i usar diverses vegades.

Un dels establiments que ahir van reobrir al passeig de la Indústria va ser la botiga de roba i complements La Farola. Ahir, l'encar-regada Carme Balcells explicava a Regió7 que «de moment només obrirem de 10 a 2». Tenen previst mantenir aquest horari fins a principi de juny. «El problema que tenim és que la gent necessita el contacte amb la roba i treballar amb guants ho fa més difícil. O sigui que obrirem per atendre els nostres clients però encara a mig gas». Balcells posava rètols informatius a la botiga de les noves limitacions, com no agafar més de quatre peces per emprovar-se als vestidors, que s'han reduït a la meitat per garantir la distància de seguretat entre els usuaris.

Ahir, establiments que havien obert amb cita prèvia retornaven a un horari normalitzat, com l'òptica de Joan Caballé o la botiga de roba Guiu, ambdues al passeig de la Indústria. Maria Teresa Guiu expressava la seva satisfacció per poder reobrir sense que els clients hagin de trucar-la abans, perquè en una botiga de roba això podia condicionar els usuaris.