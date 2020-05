Finalitzen les obres del Camí de Can Ballús, al polígon de La Valldan

L'Ajuntament de Berga ha posat en servei aquesta setmana el camí de Can Ballús, al Polígon Industrial de La Valldan, un cop finalitzades les obres de reurbanització del tram situat entre els vials principals de pujada i baixada del polígon. Concretament, s'ha dut a terme una reordenació completa de l'encreuament amb el Camí de Garreta, la renovació total de les voreres i paviments de les calçades, l'adequació de les àrees d'aparcament situades al costat sud del carrer, l'enjardinament, la plantació d'arbrat, la instal·lació d'un sistema de reg, l'adequació de l'enllumenat a la zona d'aparcaments i la instal·lació d'un punt de recàrrega per a dos vehicles elèctrics.



Doble sentit de la circulació



Una de les principals millores que implica l'obra és que permet el doble sentit de la circulació de vehicles per aquest carrer, escurçant així els desplaçaments dins del polígon, amb la conseqüent reducció de les emissions de gasos contaminants. A banda, s'han adequat les zones d'aparcament que estaven pendents de pavimentar des de la urbanització del polígon, delimitant 65 places d'estacionament per a turismes, dues de les quals estan destinades a persones amb diversitat funcional i dues per la recàrrega de vehicles elèctrics, i també s'han habilitat 8 places per a motos. La millora en les voreres facilitarà la mobilitat a peu, ja que a més de condicionar-les perquè el paviment estava en mal estat, s'han creat nous passos de vianants i s'han adaptat tots els passos existents.

Les obres, iniciades a mitjans del mes de desembre, han coincidit amb l'estat d'alarma declarat arran de la pandèmia de la Covid-19 i es van aturar durant els dies de confinament total. La represa es va produir un cop l'empresa va poder disposar d'equips de protecció individual que garantissin la seguretat dels treballadors.



Projecte de modernització del polígon



Aquestes obres formen part del projecte presentat per l'Ajuntament de Berga al Programa complementari de modernització de polígons en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 per millorar la qualitat dels polígons de la demarcació de Barcelona. L'avantprojecte va obtenir una subvenció d'1 milió euros de la Diputació de Barcelona i incloïa 9 actuacions que serviran per impulsar la millora de les infraestructures i els serveis del polígon construït durant els anys 70 del segle passat. L'obra completada al camí de Can Ballús correspon a la primera fase del projecte i es va adjudicar a l'empresa Pasquina S.A. per un import de 226.193 € (IVA inclòs).



Properes actuacions de millora



El conjunt de les 9 actuacions contemplades en diferents punts del polígon permetran la reurbanització de carrers per tal de millorar la mobilitat interna, la reordenació i l'increment de les places d'aparcament, el desplegament de la xarxa d'aigua calenta, la canalització de fibra òptica, l'adequació dels vials perimetrals del polígon per a vianants i bicicletes, l'adequació de les zones verdes, la substitució de l'arbrat i la millora de la senyalització informativa.