Gironella autoritza l'ampliació de les terrasses i suspèn la taxa durant tot el 2020

L'Ajuntament de Gironella ha autoritzat l'ampliació d'espai de les terrasses als bars i restaurants del municipi i ha suspès la taxa durant tot el 2020.

Amb l'entrada a la Fase 1 del pla de desconfinament els bars i restaurant poden obrir les terrasses amb una ocupació màxima del 50% i una distància mínima de 2 metres entre taules. Davant aquestes limitacions, l'Ajuntament de Gironella permetrà ampliar l'espai de terrasses a la via pública, garantint mesures de seguretat pels clients, i aplicarà la gratuïtat a la taxa d'ocupació de la via pública per aquest col·lectiu durant tot l'exercici 2020.

Santi Felius, regidor de Promoció econòmica, explica que aquestes mesures s'han consensuat amb els restauradors del municipi i afirma que des del consistori s'està treballant per ajudar al comerç local i als empresaris del municipi per fer front a la crisi causada per la Covid-19 amb mesures com aquesta o les subvencions per a empreses, autònoms i negocis.