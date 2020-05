L'Hospital Sant Bernabé té sis pacients positius de Covid-19

L'Hospital Sant Bernabé de Berga té 17 persones ingressades amb diagnòstic de coronavirus aquest dimarts. D'aquestes, sis continuen amb la PCR positiva, una més que ahir.

La majoria de casos els pacients tenen una estada llarga al centre hospitalari i durant els dies que el pacient està hospitalitzat es van fent controls de PCR amb l'objectiu de detectar en quin moment es negativitza i supera la malaltia. Per tant doncs, dels 17 ingressats amb diagnòstic de Covid-19, només sis son positius.

En les últimes hores no hi ha hagut cap nova defunció i s'ha donat una nova alta a domicili. Des de l'inici de la pandèmia, 41 persones han perdut la vida per culpa de la Covid-19 a l'Hospital de Berga. Pel que fa als professionals sanitàris, no hi ha hagut variacions.