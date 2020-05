Gironella reobre la biblioteca i les oficines municipals

Gironella ha anunciat aquest dimecres la reobertura de la Biblioteca i les oficines municipals. La Fase 1 del pla de desconfinament suavitza les mesures aplicades per fer front a la Covid-19 i es permet l'obertura d'equipaments municipals com la biblioteca, que obrirà dijous 21 de maig, o les oficines municipals, el proper dilluns 25 de maig amb cita prèvia.

El primer equipament a obrir les portes serà la Biblioteca Municipal que oferirà serveis mínims de préstec i retorn de llibres, però no es podrà accedir al recinte ni fer ús dels equipaments. Els usuaris hauran de reservar els llibres, CDs, DVDs o revistes enviant un correu electrònic a b.gironella@diba.cat o trucant al 93 822 80 13, i el retorn dels exemplars es farà a través de la bústia de retorn, ubicada a l'entrada de la Biblioteca. L'horari d'obertura serà de 17.00h a 20.00h els dilluns, dimecres, dijous i divendres, i els dimarts de 10.00h a 13.00h.

Les oficines municipals obriran dilluns 25 amb cita prèvia, que es pot sol·licitar trucant al 93 825 00 33 i a partir del dilluns 1 de juny s'obriran en l'horari habitual de 8.15h a 15.14h de dilluns a divendres. Per accedir a les dependències municipals caldrà portar mascareta, netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic que starà a l'entrada de l'edifici, i portar bolígraf per fer els tràmits.

"Tots els treballadors municipals han rebut formació per part de l'equip de professionals del CAP de Gironella sobre com actuar i quins són els protocols per garantir la seguretat de tothom", explica David Font, alcalde del municipi. A més, s'ha incorporat pantalles protectores a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i dispensadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada de les instal·lacions que obriran les seves portes els propers dies.

Dijous 21 també es reobre l'oficina d'atenció al porta a porta en horari intensiu durant dues setmanes i s'ubicarà al Local del Blat i a partir de l'1 de juny, en horari d'estiu, dimarts al matí de 9.30h a 13.00h a l'Ajuntament.