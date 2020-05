La residència de Bagà insta el personal de baixa a tornar per no haver de tancar

El patronat de la residència Salarich-Calderer de Bagà ha demanat als treballadors que estan de baixa que tornin a treballar per no haver de tancar atesa la mala situació econòmica que afronta l'entitat a causa del coronavirus.

Aquest centre assistencial ha estat especialment afectat per la crisi del coronavirus. Dels 82 residents, n'han mort 29; i dels 70 treballadors, 55 han hagut d'agafar la baixa i ha calgut contractar 39 persones per suplir el personal de baixa i atendre els residents. La fundació no descarta haver de presentar un expedient de regulació d'ocupació temporal o definitiu per garantir la supervivència del centre.

Els treballadors van rebre una carta via whatsapp aquest dissabte. Segons ha pogut saber Regió7, en aquesta carta, que signa en genèric el patronat de l'entitat, s'apel·la a la responsabilitat dels treballadors «per tal que col·laborin i poder fer actuacions que permetin evitar un possible tancament de la fundació». En l'escrit es demana «la re-incorporació al lloc de treball de forma immediata de tots els treballadors i treballadores actualment de baixa, incloent-hi: els que jan donat negatiu en les proves de Covid-19, aportant l'alta mèdica, i els que ja estaven de baixa abans de la Covid-19 i que el seu estat de salut els permeti fer aquest pas».

El to imperatiu del comunicat ha generat un important malestar entre el personal de la residència. El vicepresident del patronat i alcalde de Bagà, Joan Oña, ha dit que el contingut d'aquest escrit –al qual ha tingut accés aquest diari– «s'ha mal interpretat». L'alcalde assegura que amb aquesta carta es volia agrair «la feina ingent» que han fet els treballadors que han hagut d'afrontar torns de 12 hores «en condicions precàries» per haver de treballar sense el material adequat i que s'han contagiat en molts casos per atendre els residents. Amb tot, l'escrit dedica tres línies a agrair-los la seva tasca.

Tot seguit, s'hi exposen les conseqüències de la pandèmia i l'afectació econòmica que té. «La malaurada pèrdua de 29 residents implica una forta davallada d'ingressos que, en el context social i econòmic actual, no fa preveure la seva recuperació a curt i mitjà termini».

L'alcalde assegura que «teníem un petit romanent» però recorda que el centre està pagant un crèdit hipotecari de 2 milions d'euros contret fa deu anys per sufragar l'ampliació d'un centre amb un pressupost anual de 2 milions d'euros. Joan Oña afirma que «si no podem remuntar aquesta situació haurem de tancar». Per això diu que cal buscar solucions consensuades.