El comitè de la residència de Bagà diu que el patronat «ha tirat pel dret»

El comitè d'empresa de la residència Salarich- Calderer de Bagà ha denunciat que el patronat que gestiona aquesta fundació privada sense ànim de lucre «han tirat pel dret». I no han comptat amb els representants dels treballadors a l'hora d'exposar quina és la situació del centre arran de la crisi del coronavirus i per buscar solucions que en garateixin la continuïtat. Fonts del comitè consultades per aquest diari han defensat la feina que han fet en unes circumstàncies excepcionals i molt difícils. També han anunciat que lluitaran pels seus llocs de treball, que ara estan amenaçats.

Tal com ha informat aquest diari, dissabte el patronat va enviar una carta per WhatsApp al personal en què instava els treballadors de baixa que tornessin a la feina per no haver de tancar el centre. La Covid-19 ha deixat la residència en «una situació dramàtica» econòmicament segons el vicepresident del patronat i alcalde de Bagà, Joan Oña.

Dels 82 residents –la principal font d'ingressos de la Salarich Calderer– se n'han mort 29, i 68 s'han vist afectats per la pandèmia. Pel que fa a la plantilla, dels 70 treballadors, 55 han causat baixa laboral, molts d'ells per haver-se contagiat treballant. Això ha obligat a contractar 39 persones per tal de poder continuar atenent els residents del centre.

La carta ha generat molt malestar i, segons ha pogut saber aquest diari, hi ha hagut treballadors que s'han posat en contacte amb el personal de les oficines del centre per reclamar explicacions pel contingut d'un document que tanmateix ha enviat el patronat, l'ens que gestiona aquesta fundació privada sense ànim de lucre.

Fonts del comitè han indicat a aquest diari que «no hem tingut cap tipus de comunicació del patronat» en l'actual crisi. I, en general, des del juny del 2019. «Han fet la carta per lliure sense comptar amb nosaltres, que som els que hem estat al peu del canó, han tirat pel dret. No és la manera més apropiada».

Les mateixes fonts han dit que consideren que les mesures per superar la crisi econòmica que va explicar públicament dimarts el vicepresident del patronat, Joan Oña, com un possible expedient de regulació d'ocupació temporal o definitiu, les haurien d'haver explicat primer a ells. Reclamen que els representants del patronat els expliquin quina és la situació de la residència, si es volen retallar llocs de treball i quines són les mesures que es plantegen per sortir de l'atzucac.

Les mateixes fonts han indicat que els treballadors de la residència, tant els d'administració i direcció com la resta de personal, «hem fet el que hem pogut en tot moment, com buscar recursos, els equips de protecció personal, perquè no n'hi havia, contractar personal a corre-cuita per suplir les baixes. Hem estat treballant com hem pogut» enmig d'una situació excepcional en què han estat a primera línia per atendre la gent gran ingressada al centre amb els recursos de què han disposat a cada moment. Fonts del comitè han dit que cal valorar la feina feta i l'esforç implicat.



Un centre públic

El grup de Bagà Endavant, a l'oposició, vol que la residència Salarich Calderer «passi a ser gestionada per alguna administració pública». Així ho ha explicat a Regió7 el portaveu del grup, Pep Llamas. Pel que fa a la carta enviada als treballadors, Pep Llamas ha demanat la dimissió del vicepresident del patronat, l'alcalde Joan Oña. «És una carta inoportuna i injusta i ha de tenir conseqüències». Llamas ha dit que també demanen la dimissió del patronat d'Oña «per la mala gestió de la residència». El centre de Bagà és un dels que investiga la fiscalia.