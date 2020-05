L'oposició acusa l'alcalde de Bagà de "no està a l'altura" i li demanen que "reconsideri encapçalar el govern"

El grup de Bagà Endavant ha demanat a l'alcalde del municipi, Joan Oña que "reconsideri l'opció d'encapçalar un govern municipial" ja que "demostra que no està a l'altura". En un comunicat fet públic aquest dijous, Bagà Endavant afirma que ha presentat un seguit de propostes econòmiques per minimitzar els efectes negatius de la pandèmia del coronavirus i ha denunciat una "desidia absoluta" per part del govern municipal per afrontar-les.

El grup de la oposició Bagà Endavant afirma que "la irresponsable gestió econòmica que exerceix l'equip de govern de l'Ajuntament de Bagà, encapçalat per ERC, fa que els nostres hostalers, restauradors, comerciants i empresaris no puguin rescabalar-se dels efectes econòmics negatius que està produint la pandèmia".

En el comunicat, Bagà Endavant ha explicat que entre les mesures proposades hi ha la d'incorporació de romanents. Segons el grup, aquesta mesura ha estat desestimada pel consistori per imperatiu legal, atès que "davant dels resultat pressupostari negatiu, l'estabilitat pressupostària també negativa i que no s'ha acomplert la Regla de despesa, no poden incorporar-se els romanents de tresoreria".

Bagà Endavant, grup liderat per Pep Llamas, acusa amb duresa i afirma que el govern de Joan Oña "no té la capacitat suficient per assolir els reptes que la nova situació postpandèmica ens exigeixen. El sectarisme i partidisme, a més del desconeixement sectorial, no són acceptables en un govern que ha de ser capaç de liderar nous reptes en el manteniment i creació de nous llocs de treball per garantir una sortida airosa de la situació":

El grup municipal de Bagà Endavant va presentar una proposta de pla de xoc en forma de moció per tal de ser aprovada en el ple del passat 27 d'abril. En la Junta de Portaveus prèvia a aquest Ple, la moció va ser retirada davant del compromís de l'alcalde de ser estudiada i complementada amb les propostes del Consell Comarcal que es van presentar en el Consell d'Alcaldes del dia 12 de maig passat. Bagà Endavant exposa que "la falta de voluntat d'actuar a favor dels vilatans i vilatanes afectades per la situació de la pandèmia, queda demostrada amb el fet de no assistir a aquest Consell d'Alcaldes, tant important per la situació actual".