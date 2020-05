Berga restableix el mercat setmanal incrementant les mesures de seguretat

L'Ajuntament de Berga restablirà el format habitual del Mercat setmanal del passeig de la Indústria a partir del dissabte, 23 de maig, adaptant la distribució de les parades a les mesures preventives de seguretat dels mercats de venda no sedentària corresponents a la Fase 1 del desconfinament. Les restriccions d'aquesta fase no afectaran al Mercat setmanal de Berga, que pel seu emplaçament a l'espai del Vall permet encabir el 100% de les parades habituals respectant la distància de separació de 2 metres i deixant espai suficient pel pas de vianants. Tot i això, el mercat d'aquest dissabte es farà amb un 63% de les parades, esperant poder comptar amb la totalitat dels paradistes la propera setmana. Així mateix, caldrà limitar l'afluència a l'espai del mercat que haurà de ser inferior a un terç de l'aforament total.



Distribució de parades i senyalització del mercat



Les parades s'instal·laran a la part central del passeig de la Indústria formant dues línies paral·leles, a partir de les fonts de la plaça de Viladomat i deixant lliure els espais laterals del Vall. La distància entre parades serà de 2 metres i s'habilitaran corredors per facilitar el pas dels usuaris i usuàries mitjançant tanques i cintes. Una de les novetats respecte les jornades anteriors serà el tancament perimetral de la zona del mercat i l'habilitació de quatre accessos situats a la plaça de Viladomat, el carrer Lluís Millet, l'avinguda del Canal Industrial i el carrer de Quim Serra. Aquests accessos permetran controlar l'aforament i també seran els punts de distribució de gel hidroalcohòlic per a les persones que accedeixin al mercat. Així mateix, es col·locaran cartells informatius adreçats als paradistes i la clientela sobre les mesures de seguretat i higiene per evitar la propagació de la Covid-19.



Lliurament de protocols i material bàsic als paradistes



L'Ajuntament de Berga lliurarà gel hidroalcohòlic i un protocol de bones pràctiques sobre seguretat i higiene a tots els paradistes. També s'entregaran guies amb recomanacions específiques pels diferents sectors comercials que tenen presència al mercat i manuals sobre les mesures d'higiene dels vehicles de transport i venda ambulant. La distribució d'aquest material bàsic forma part de les mesures de restabliment del mercat setmanal per tal de garantir la seguretat dels paradistes i els clients abans, durant i després del desenvolupament de l'activitat mercantil.



Mesures de seguretat i higiene pels paradistes



El personal de les parades haurà de seguir una sèrie de mesures de seguretat i higiene durant el servei. Caldrà rentar-se les mans a l'inici i al final de l'activitat, i sempre que sigui necessari durant la jornada, i eixugar-se amb paper d'un sol ús. Serà obligatori utilitzar correctament els guants i les mascaretes, disposar de gels hidroalcohòlics per a les mans i fer ús de cubells per dipositar les deixalles. També s'haurà de mantenir una distància de 2 metres entre venedors i clients i, si és possible, entre el personal de la parada. A més, serà necessari evitar que els clients toquin els productes, informar-los sobre el sistema de cua (1 persona a primera línia de la parada i una distància de 2 metres entre persones) i no es permetrà posar a disposició dels clients productes de degustació. Es fomentarà el pagament amb targeta i caldrà netejar l'aparell TPV després de cada ús amb gel hidroalcohòlic. També caldrà netejar i desinfectar la parada sovint, almenys a l'inici i al final de l'activitat, així com qualsevol superfície que hagi pogut ser tocada amb les mans. Per últim, s'haurà de netejar totes les superfícies dels vehicles de transport i la roba de feina.



Recomanacions pels usuaris i usuàries



Les persones que acudeixin al mercat hauran d'aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans encara que portin guants, a l'inici i al final de la compra. Serà obligatori l'ús de la mascareta i els guants d'un sol ús i es demana utilitzar les papereres per desar els guants evitant tirar-los a terra. Els paradistes seran els encarregats d'agafar i servir els productes. També caldrà respectar els torns i les files d'espera mantenint la distància de seguretat de 2 metres entre persones. Es recomana pagar preferiblement amb targeta. L'horari preferent per a les persones majors de 65 anys serà a primera hora del mercat, tenint en compte que el mercat setmanal està obert de 9 a 14h. A més, caldrà respectar en tot moment les indicacions dels paradistes, el personal de seguretat i les autoritats presents.



Mercat setmanal durant el confinament



L'Ajuntament de Berga ha mantingut la celebració del Mercat setmanal del passeig de la Indústria durant el confiament amb l'objectiu de garantir la continuïtat dels mercats d'abastament de productes frescos a l'aire lliure. Durant aquest període només es va permetre la instal·lació de parades alimentàries i es van establir una sèrie de mesures preventives per evitar la propagació del virus. Les mesures van consistir en col·locar les parades de forma lineal a la part central del Vall, incrementar la distància entre parades, habilitar tanques per garantir la distància de seguretat dels clients i el reforçament de les recomanacions d'higiene a l'hora de realitzar les compres al mercat.