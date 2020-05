El patronat de la residència de Bagà demana disculpes per la carta i busca solucions

El patronat de la residència Salarich-Calderer va demanar disculpes al comitè de treballadors del centre per la carta on demanava la incorporació immediata de tot el personal que està de baixa amb l'objectiu de no haver de tancar el centre per les dificultats econòmiques que travessa. Les dues parts es van reunir aquest dijous en una primera posada en comú després de la polèmica generada per la carta, que va generar un profund malestar entre els treballadors.

Segons fonts consultades per aquest diari, a més de la disculpa per part del patronat, a la reunió es van exposar les xifres econòmiques de la residència i es va constatar la falta de liquiditat per tirar endavant. El patronat va plantejar quatre possibles nous models de gestió: fer-ne una concessió, vendre-la, que sigui pública o que els treballadors creïn una cooperativa. La reunió no va servir per arribar a acords ni solucions immediates, però les parts es van convidar a reunir-se properament per plantejar solucions i aconseguir liquiditat per pagar les nòmines. També es va posar sobre la taula la possibilitat de fer un ERTO, però pel fet que la residència Salarich-Calderer és gestionada per una fundació sense ànim de lucre i presta serveis assistencials, caldria estudiar la viabilitat d'aquesta via.

Lídia Llopart, secretària del patronat del centre baganès, va explicar a Regió7 que «la carta la vam fer erròniament per la pressa a solucionar els problemes i lamentem moltíssim la reacció que hi ha hagut i el que han patit els treballadors. No tothom la va interpretar com la vam voler escriure. Després del que han fet durant la crisi i el que han hagut de passar, el que voliem era demanar-los disculpes i ho han acollit molt bé».



Unir forces per salvar el centre

Jacint Jarque, administrador del patronat, també va ser present a la reunió celebrada al Casal de la Vila de Bagà i que va durar unes tres hores, i va explicar ahir a aquest diari que «ens hem arribat a explicar-nos tots una miqueta, tothom ha donat la seva opinió i s'ha arribat a la conclusió de que cal anar tots a l'una per mirar que la residència pugui funcionar bé, a partir d'aquesta primera reunió mirarem d'aportar cadascú el nostre granet de sorra perquè aquest petits enfrontament quedin resolts».

A la reunió hi van assistir una trentena de persones i totes hi van poder dir la seva. «El principal és que en general tothom ha exposat les seves posicions i s'ha arribat a l'acord que s'ha de fer alguna cosa, tota opinió ha sigut respectada i jo em sento content de com ha anat», va opinar Jarque. L'administrador del patronat de la residència creu que amb aquesta trobada queden enrere les discussions, ja que «era una reunió per aclarir les posicions i la manera no és fer cartes ni escrits, les coses cara a cara es poden solucionar».

La trobada entre patronat i treballadors de la Salarich-Calderer d'aquedt dijous ha servit perquè tothom tragués el que portava a dintre i, segons Jarque, «acceptar-ho i entre tots tirar la residència endavant».



29 morts per coronavirus

El centre assistencial de l'alt Berguedà ha estat especialment afectat per la crisi del coronavirus. Dels 82 residents que hi havia al centre a l'inici de la pandèmia, n'han mort 29; i dels 70 treballadors, 55 han hagut d'agafar la baixa i ha calgut contractar 39 persones per suplir el personal de baixa i atendre els residents. Aquestes xifres han deixat la residència en una situació dramàtica en l'aspecte econòmic i després de la carta enviada pel patronat la reunió ha estat una petita via d'optimisme.