Berga viurà un ple de l'Ascensió confinat que aprovarà no fer la Patum

El segon ple telemàtic de la història de l'Ajuntament de Berga tindrà lloc demà, diumenge, a les 11 del matí. Es tracta del ple de l'Ascensió, que cada any es convoca perquè la corporació berguedana aprovi de forma simbòlica la celebració de la festa màxima berguedana. Segurament és el ple més car-regat de tradició i simbolisme dels que es fan a la ciutat i té tot un cerimonial propi amb la presència del macer inclosa.

Aquest any, però, la Covid-19 ho fa impossible. El govern ha optat per fer un ple confinat i retallat en què els 17 regidors berguedans hauran d'aprovar que enguany no es faci la festa. En donarà fe el secretari Antoni Pérez i també hi serà l'arxiver Xavier Pedrals. Es farà a través de videoconferència Localretmeet i es podrà seguir en directe pel canal de YouTube del consistori, segons ha explicat a Regió7 Roser Valverde, regidora de Patum.

«Vam estudiar diferents opcions però la més viable i pràctica era la de fer-ho de forma presencial», ha indicat la regidora. Amb tot, Junts per Berga, grup de l'oposició, havia proposat fer-ho amb dos regidors de cada grup a la sala de plens per donar-hi un aire més formal. Fer-ran Aymerich ha explicat que no s'ha acceptat la seva proposta.

Es preveu que en aquest ple es faci una exposició dels motius pels quals no es pot celebrar la festa i que els regidors la votin. Com que no es porta a terme la celebració no es farà el que habitualment es fa en aquesta sessió plenària: la proclamació de les quatre parelles d'administradors que representen els antics quatre barris de Berga, la signatura al llibre dels caps de colla de les diferents comparses i penjar els cartells anunciadors de la festa a la cartellera de la casa gran. Tampoc hi haurà ball de l'àliga i el tabaler no sortirà a migdia pels carrers.