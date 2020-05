La Cobla Ciutat de Berga oferirà la seva versió confinada del ball de l'àliga

La Cobla Ciutat de Berga donarà a a conèixer aquest diumenge al migdia a través del seu canal de YouTube, la versió confinada que han fet del ball de l'àliga. Les restriccions imposades per evitar la propagació de la Covid-19 fan inviable que enguany els músics interpretin aquesta emblemàtica peça al mig de la plaça de Sant Pere (a la foto en l'edició del 2015). Per això han gravat el tema confinats. Hi ha participat una trentena de músics dirigits per Sergi Cuenca, tots des de casa seva.