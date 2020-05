El consistori aposta per fer actes alternatius durant la setmana de Corpus

El govern de Berga prepara un programa d'actes relacionats amb la Patum que es puguin celebrar la setmana del Corpus malgrat que no es faci la festa que hauria de començar el dimecres 10 de juny i allargar-se fins al diumenge 14. Seran actes no presencials sense comparses ni aglomeracions als carrers. La regidora Roser Valverde encara no ha detallat com seran aquests actes, entre altres raons, perquè els volen exposar a la propera reunió del patronat del dia 29 de maig i també perquè «hi estem treballant».

Una altra de les qüestions que caldrà aclarir és què passa amb el concurs de cartells de Patum. Si la festa no es fa al setembre «haurem de parlar amb el jurat» i decidir què es fa. El consistori va allargar el termini per presentar obres per si la festa es podia fer al setembre.

D'altra banda, la regidora Valverde ha explicat que s'han de posar d'acord amb Pirotècnia Igual per veure com es paguen els 50.000 euros que costen els fuets de la festa. Tal com va explicar aquest diari, els fuets ja estan elaborats perquè és una feina que es fa a l'avançada de manera artesanal.