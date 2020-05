La Generalitat estudia vies per ajudar en la gestió de la residència de Bagà

El departament de Salut estudia fórmules per donar suport a la gestió de la residència Salarich-Calderer de Bagà. El centre assistencial de l'Alt Berguedà ha estat especialment castigat per la Covid-19 i la defunció de 29 residents ha deixat l'economia en una situació dramàtica. La Generalitat no ajudarà econòmicament la residència però sí que hi intervindrà de manera urgent per millorar la gestió del centre.

Teresa Sabater, gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut, ha explicat a Regió7 que un cop superada la fase d'actuacions d'urgència al centre per controlar la malaltia ara la Generalitat ja treballa en una actuació per donar suport a la gestió de la Fundació Salarich-Calderer. «Estem estudiant algun tipus d'intervenció de suport extern analitzant quina és la millor actuació que podem fer-hi. Fa uns uns quants dies que treballem per ajudar. Teòricament sembla que tenim bastant controlades les actuacions que hi hem fet a nivell de primària, salut pública, proves... i ara el següent pas seria veure com intentem polir la gestió de la residència», exposa Sabater. La gerent en funcions de la Regió Sanitària Catalunya Central no ha concretat quina serà la fórmula triada per ajudar el centre assistencial baganès, ja que abans s'ha de reunir amb el patronat i consensuar la decisió amb direcció general de residències, però afirma que l'actuació no es perllongarà en el temps. «És urgent i a la que prenem decisions, seran ràpides. No serà d'avui per demà perquè hem d'acabar d'analitzar una serie d'ítems, però crec que no anirà gaire enllà», afirma.

La Residència Salarich-Calderer té un important problema de liquiditat econòmica. Segons fonts consultades per aquest diari, el centre té diners per pagar les nòmines dels treballadors del mes de maig, però no saben si podran pagar les de juny. Dels 82 residents que hi havia al centre a l'inici de la pandèmia, n'han mort 29. Sabater descarta que la Generalitat pugui ajudar econòmicament insuflant diners a la fundació. «Ingressar diners de forma directe en aquests moments no és una opció que estigui plantejada, el que sí que s'haurà de fer ràpidament és un pla de viabilitat de l'entitat per veure quines son les alternatives». Sabater nega que la Generalitat pensi en un possible tancament de la residència ja que «justament si estem treballant és per intentar que això no passi».