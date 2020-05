L'activitat dels CAP de Gironella i Puig-reig es recuperarà dilluns que ve

El centres d'atenció primària (CAP) de Gironella i Puig-reig tornaran a obrir portes el proper dilluns 25 de maig i recuperaran la totalitat de la seva activitat, després que hagin estat tancats durant les darreres setmanes a causa de la situació de pandèmia de la Covid-19. L'equipament de Gironella obrirà de 08.00 h a 20.00 h, dilluns, dimecres i divendres, i els dimarts i dijous ho farà de 08.00 a 15.00 h. Per la seva banda, el CAP Puig-reig obrirà de 08.00 a 15.00 h, dilluns, dimecres i divendres, mentre que els dimarts i els dijous obrirà de 08.00 a 20.00 h. Per poder gestionar les demandes de la ciutadania, Salut demana que abans de desplaçar-s'hi cal trucar-hi o bé contactar-hi a través de l'eConsulta, o de l'opció «Com et podem ajudar, contacteu amb mi» del web de programació de visites, amb l'objectiu de concretar els detalls de la visita. El CAP Guardiola de Berguedà i al CAP Berguedà, aquesta setmana ja han recuperat la seva activitat.