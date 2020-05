El bus urbà de Berga recupera el seu horari habitual aquest dilluns 25 de maig

El servei de bus urbà de Berga restableix el seu horari habitual des del dilluns 25 de maig. El servei de bus urbà de Berga compta amb un total de 26 trajectes, de dilluns a divendres, i 8 trajectes els dissabtes feiners. El servei estarà en funcionament de les 7:30 a les 20:30h, de dilluns a divendres laborables, i de 9 a 13h els dissabtes.



El 24 de març, es va limitar el servei de bus urbà. Només s'oferien els trajectes de les línies corresponents a la franja horària matinal i es van suprimir les de la tarda « en compliment de les mesures establertes per les autoritats governamentals en matèria de transport públic per evitar els contagis per coronavirus».

A partir del dilluns, 25 de maig, el servei restablirà l'horari habitual, «tenint en compte la flexibilització de les restriccions de la Fase 1 del desconfinament» han informat fonts municipals.

Fonts municipals han explicat que es mantindran les mesures de profilaxi anti- coronavirus per evitar la propagació del coronavirus. Entre aquestes mesures és obligatori l'ús de la mascareta. Fonts municipals han explicat que es mantindran les mesures de profilaxi anti- coronavirus per evitar la propagació del coronavirus. Entre aquestes mesures és obligatori l'ús de la mascareta. El servei de bus urbà mantindrà les mesures preventives aplicades amb anterioritat.

El 16 de març es va deixar de dispensar bitllets a l'interior de l'autobús «per evitar l'intercanvi de diners en metàl·lic i també es va habilitar la porta posterior del vehicle per a l'accés i el descens dels passatgers». Aleshores es van incrementar les mesures d'higiene incorporant un dispensador de líquid hidroalcohòlic desinfectant per als usuaris.