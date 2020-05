L'Ajuntament de Berga aprova que aquest Corpus no es farà la Patum

L'Ajuntament de Berga ha aprovat aquest diumenge de l'Ascensió que aquest Corpus no hi haurà Patum a causa de les restriccions imposades per l'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus. Els disset regidors de la corporació berguedana, el secretari municipal Antoni Pérez i l'arxiver Xavier Pedrals han participat en una una sessió inèdita i confinada, el segon ple telemàtic de la història de la corporació per prendre una decisió extraordinària: enguany no hi haurà Patum per Corpus.

Ha estat l'oficialització d'una decisió que la corporació ja havia pres i anunciat el marc. Les actuals condicions sanitàries fruit de la pandèmia del coronavirus impedeixen dur a terme la Patum. Tanmateix, es tradició que el dia de l'Ascensió el plenari del consistori berguedà es reuneixi per decidir de forma simbòlica que es faci la festa màxima berguedana. La primera vegada que consta documentat aquest acord és de l'any 1656.

La sessió plenària d'aquest diumenge ha començat pocs minuts després de les 11 del matí, l'hora prevista. S'ha fet a través de videoconferència Localretmeet i s'ha emès en directe pel canal de You Tube



Tots els regidors del grup de govern d ela CUP així com els de l'oposició Junts per Berga, ERC i PSC han votat que no es faci Patum per Corpus del 10 al 14 de juny a causa de la Covid-19. Hi hagut una excepció : el regidor de govern Eloi Escútia que no s'ha pogut connectar al ple telemàticament i s'ha comptat com una abstenció. Així donçs han estat 16 vots que no es faci Patum i una abstensió. El ple ha durat poc més de 7 minuts.



"La Patum continuarà bategant fort"



L'alcaldessa de Berga, Montse Montse Venturós ha destacat l'excepcionalitat de la decisió . «Cap dels que som avui presents en aquest plenari i tampoc la majoria de berguedans i patumaires ha viscut mai una suspensió de les festes del Corpus» i ha recordat que les darreres Patums que no es van celebrar van ser els anys 1938 i 1937 a causa de la guerra civil.

La dirigent berguedana ha dit que no hi haurà Patum per Corpus «i mirem amb incertesa la possibilitat de posposar la festa al setembre». Montse Venturós ha admès que haver de votar que no es faci la Patum «és un fet històric que ens ha trasbalsat, ja que la decisió que acabem de prendre les regidores i regidors d'aquest ajuntament és una decisió difícil que mai hauríem pensat haver de prendre». La Covid-19 «ha canviat les nostres vides, la nostra normalitat i ens ha abocat a un escenari d'incertesa que ens obliga a mirar el futur d'una manera diferent a la que havíem planificat».



L'alcaldessa ha dit que la pandèmia «ens ha deixat un paisatge molt gris. Molts hem perdut persones estimades o coneguts, que malauradament no han pogut superar la malaltia, amb el dolor d'un acomiadament que no s'ha pogut realitzar com pertoca». Ha destacat la feina del personal del col.lectius com per exemple el sanitari que han lluitat contra la pandèmia. I ha destacat que la crisi ha fet aflora un moviment de solidaritat «que ha brollat arreu, l'enfortiment de les xarxes veïnals i la cooperació entre nosaltres. Això ens ha permetre sortir enfortits com a societat i col·lectiu».

Per Venturós, la Covid-19 farà que la la cultura popular visqui «un dels anys més difícils als que hagi hagut d'enfrontar-se Però se'n sortirà». I ho aconseguirà perquè manifestacions com la Patum són festes fruit de l'esforç col·lectiu. « No la fa l'Ajuntament, no la fan les institucions, sinó que la fan les veïnes i veïns, el conjunt de patumaires i el conjunt de la societat, que fa que la cultura popular s'adapti amb els canvis que van sorgint». L'alcaldessa de la ciutat ha constata que els patumaires porten la Patum al cor « perquè forma part de nosaltres. I per això sabem que malgrat aquest any no celebrem la Patum per Corpus, malgrat aquest any el calendari berguedà quedi modificat de manera trasbalsadora, malgrat aquest any el ple de l'Ascensió hagi pres una decisió absolutament impensable, sabem que La Patum continuarà bategant molt fort». Ha acabat el seu discurs amb el tradicional "visca Berga i visca la Patum" i les notes de l'himne de Berga.