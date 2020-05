Una desena de músics porten el Ball de l'Àliga de la Patum al barri de la Font del Ros de Berga

No hi haurà Patum per Corpus aquest any. Serà una primevera estranya per a molts berguedans, que diumenge van veure com els regidors del ple de l'Ajuntament es manifestaven en contra de la celebració de la festa enguany. La pandèmica de la Covid i les precaucions han fet necessària la suspensió, però a la ciutat se sent Patum.

Diumenge al vespre, el mateix dia que a l'Ajuntament s'anunciava que enguany no hi hauria Patum per Corpus, un grup de músics dels carrers del barri de la Font del Ros es van trobar al carrer per interpretar algunes de les peces que s'haurien de sentir a la plaça de Sant Pere el proper més de juny. El Ball de l'Àliga, majestuós com sempre, i alguns tirabols.

La saxofonista Maria Mendieta ha estat una de les impulsores de la trobada i de la interpretació de les peces patumaires. Durant setmanes, en la reclusió de la Covid-19, Mendieta ha estat tocant peces patumaires després dels aplaudiments de les 8 del vespre. I els caps de setmana, amb un plus de peces interretades.