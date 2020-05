«Hi ha el coronavirus i no pot sortir el tabaler i això em sap una mica de greu» arxiu particular

Maria Màrquez Sala no es perd ni una sortida del tabal. Ahir, però, no es va poder fer la foto que se sol fer amb el tabaler –en els darrers anys, amb Xavier Prat– el dia de l'Ascensió perquè no va haver de sortir a anunciar la Patum del Corpus d'enguany al juny, ja que no n'hi haurà. «Hi ha el coronavirus i no pot sortir el tabaler. Això em sap una mica de greu perquè soc molt patumaire». És una patumaire de cap a peus i el 2017 va veure reconeguda la seva estima i participació activa a la festa amb l'atorgament del títol de Patumaire. Li van reconèixer una història de superació personal perquè pateix la síndrome d'Apert, una malaltia de les anomenades rares, que es dona en un de cada 200.000 naixements. Presenta malformacions de cara, mans i peus i al llarg de la seva vida s'ha hagut de sotmetre a més d'una desena d'operacions a causa de la seva malaltia. Ahir, no va poder anar a plaça . Però va treure el seu tabal a mida, obra del fuster Jordi Camps que li van regalar els pares, i amb les manetes adaptades a les seves mans va fer repicar el tabal (a la foto) perquè l'escoltés la família i els veïns. «S'ha de mantenir la il·lusió», va dir.