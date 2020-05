L'Ajuntament de Berga formalitza en el ple de l'Ascensió que no hi haurà Patum per Corpus

Diumenge de l'Ascensió. El rellotge de l'església parroquial de Berga toca les dotze del migdia. A la plaça de Sant Pere, que hauria d'estar plena de berguedans per veure la sortida del tabaler, hi van passant alguns veïns amb morrió, aliens al calendari patumaire que diu que hi hauria d'haver el tabaler a la plaça. Però no. No hi ha tabaler perquè el ple ha hagut d'aprovar molt a contracor que enguany no hi haurà Patum per Corpus a causa de la Covid-19. I per tant, l'herald de la festa de festes dels berguedans no surt pels carrers a anunciar la bona nova. No té res per proclamar. No hi haurà Patum quan tocaria, del 10 al 14 de juny, per primer cop en 82 anys. No està clar quan fou l'últim cop que el consistori va votar no fer Patum perquè no es conserven totes les actes. Berga ha viscut un fet completament extraordinari

Ahir, 16 dels 17 regidors de la corporació van votar telemàticament que no hi hauria Patum per Corpus a causa de les restriccions imposades per l'estat d'alarma per evitar la propagació del coronavirus. El dissetè, Eloi Escútia, va tenir problemes amb la connexió i no va poder votar. Es va comptar com una abstenció. Es tracta d'un acord fora del comú.

La sessió va durar poc més de 7 minuts. En va donar fe el secretari Antoni Pérez i també hi va ser l'arxiver Xavier Pedrals. La primera vegada que consta documentat el ple de l'Ascensió és l'any 1656.

L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, va destacar l'excepcionalitat de la decisió. «Cap dels que som avui presents en aquest ple, i tampoc la majoria de berguedans i patumaires, ha viscut mai una suspensió de les festes del Corpus», i va recordar que les darreres Patums que no es van celebrar van ser els anys 1938 i 1937 per la guerra civil.

La dirigent berguedana va dir que no hi haurà Patum per Corpus «i mirem amb incertesa la possibilitat de posposar la festa al setembre». Montse Venturós va reconèixer que haver de votar que no es faci la Patum «és un fet històric que ens ha trasbalsat, ja que la decisió que acabem de prendre les regidores i regidors d'aquest Ajuntament és una decisió difícil que mai hauríem pensat haver de prendre».

L'alcaldessa va assegurar que la pandèmia «ens ha deixat un paisatge molt gris. Molts hem perdut persones estimades o coneguts, que malauradament no han pogut superar la malaltia, amb el dolor d'un acomiadament que no s'ha pogut realitzar com pertoca». Venturós va destacar la feina de personal de col·lectius com per exemple el sanitari que han lluitat contra la pandèmia. I va assegurar que la crisi sanitària ha fet aflorar un moviment de solidaritat «que ha brollat arreu, ha enfortit les xarxes veïnals i la cooperació entre nosaltres. Això ens ha de permetre sortir enfortits com a societat i col·lectiu».

Per a Venturós, la Covid-19 farà que la cultura popular visqui «un dels anys més difícils als quals hagi hagut d'enfrontar-se, però se'n sortirà». I ho farà perquè la Patum és una festa fruit de l'esforç col·lectiu. Venturós va constatar que els patumaires porten la Patum al cor «perquè forma part de nosaltres. I per això sabem que, malgrat que aquest any no celebrem la Patum per Corpus, malgrat que aquest any el calendari berguedà quedi modificat de manera trasbalsadora, malgrat que aquest any el ple de l'Ascensió hagi pres una decisió absolutament impensable, sabem que la Patum continuarà bategant molt fort». El tradicional «visca Berga i visca la Patum» va cloure una intervenció que passarà a la història berguedana.