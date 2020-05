«L'any que ve reviurem la Patum i tot allò a què hem hagut de renunciar»

Fa 22 anys que el músic Sergi Cuenca dirigeix la Cobla Ciutat de Berga en la interpretació del ball de l'àliga posterior al ple de l'Ascensió. Ahir no es va fer a la plaça de Sant Pere sinó emès per YouTube. Va ser un dia «estrany com tots els que estem vivint des de mitjan març. Durant aquests dos mesos hem viscut dates importants que no hem pogut celebrar i que hem hagut de passar en confinament». Opina que «s'ha de prioritzar, i ara la prioritat és sortir d'aquesta situació, que la gent que ha agafat el virus es recuperi, que els que no l'hem passat, si l'hem de passar, sigui de la manera més lleu possible i que desaparegui la quantitat de morts que hi ha, que són molts. I si Déu vol, l'any que ve, reviurem l'Ascensió, la Patum i tot allò a què hem hagut de renunciar, amb normalitat». Cuenca destaca que «la interpretació del ball de l'àliga és un moment realment especial. El silenci sepulcral que es genera a la plaça és realment imponent». Ahir, va passar el dia lluny de l'àgora patumaire «a casa amb la família» (a la foto). I malgrat que no hi va haver l'anunci de la festa, «he trobat més a faltar veure la família i els amics».