L'església parroquial de Berga acull la primera missa des del març

L'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga va acollir, ahir a 2/4 d'1 del migdia, la primera missa d'ençà de la declaració de l'estat d'alerta el març per evitar la propagació del coronavirus. La va presidir el rector Marc Majà acompanyat de dos religiosos més. I es va retransmetre a través del canal de YouTube de la parròquia. El rector berguedà va explicar a Regió7 que d'aquesta manera es facilitava a les persones més grans de 70 anys –a qui es recomana que romanguin a casa– poder seguir la missa.

Per accedir al temple calia posar-se gel hidroalcohòlic que es dispensava a l'entrada. A l'interior del temple els feligresos podien seure en les cadires on hi havia un paper de color llima enganxat. D'aquesta manera es garantia la distància de seguretat. S'hi van aplegar unes quaranta persones.

El primer ofici religiós celebrat a Berga aquesta setmana ha estat el de les Sagramentàries. Es tracta d'un temple situat al carrer de la Gran Via que ofereix un accés més fàcil que el de la parroquial. Les misses de les Sagramentàries solen ser molt més concorregudes que les de la parroquial, va explicar el rector Marc Majà.