La Patum infantil farà un repte per Corpus a favor de La Marató de TV3

Enguany tampoc hi haurà Patum per als més menuts. Per això els organitzadors de la festa s'han proposat organitzar un repte que servirà per fer Patum des de casa i alhora recaptar diners per a La Marató de TV3, que enguany estarà destinada a la lluita contra la Covid-19. Per participar-hi caldrà penjar una foto o vídeo a les xarxes socials el divendres 12 de juny, dia de la Patum infantil, amb el hashtag #PatumInfantil».

El repte consisteix que el 12 de juny, que s'hauria de fer la Patum xica a plaça, es pugui fer des de casa de forma virtual.

Qui hi vulgui participar haurà d'escollir alguna de les 8 categories que s'han proposat, fer una donació i penjar una foto o un vídeo a través de les xarxes socials el dia de la Patum infantil, 12 de juny, amb les etiquetes #Patum-Infantil i el hashtag corresponent a la seva categoria (#ch20plaça, #ch20andromines, #ch20freestyle, #ch20comcanalla, #ch20vellaescola, #ch20desdecasa, #ch20empostissat, #ch20comparsa). També haurà d'ensenyar el diploma «Jo hi participo», que es podrà descarregar des del web amb l'opció per pintar-lo o imprimir-lo directament en color.