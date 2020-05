Puig-reig tallarà cada vespre l'avinguda 1 d'Octubre per convertir-la en un espai familiar

L'Ajuntament de Puig-reig prohibirà l'accés de vehicles a l'avinguda 1 d'Octubre per convertir aquest espai del municipi en una zona destinada a les famílies i als nens. La restricció de circulació entrarà en vigor el proper divendres 29 de maig i s'aplicarà diariament de 18.00h a 21.00h fins a nou avís. La zona on s'aplicarà la prohibició per als vehicles a l'avinguda va des de l'alçada de la piscina municipal fins a la bibiloteca i només hi haurà excepcions de circulació per als veïns de la zona.

La iniciativa del consistori bergueda preten «donar un espai més ampli als infants perquè puguin jugar i practicar diferents esports com anar en bicicleta o fer patinatge». D'aquesta manera, sense vehicles al voltant, les famílies podran jugar i gaudir de la zona sense cap perill i a més, respectant les mesures de seguretat i de distanciaments pel coronavirus.

L'Ajuntament de Puig-reig apunta que la mesura de garantir un nou espai per als infants s'ha adoptat ja que «hem de seguir respectant les mesures de seguretat per tal d'afrontar de la millor manera la Covid-19 i encara queda prohibida la utilització dels parcs infantils del municipi, ja que el materials d'aquests poden ser una gran font propagadora del virus».