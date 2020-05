El Consell Comarcal del Berguedà aprova un pressupost de més de 19 milions d'euros

El ple del Consell Comarcal del Berguedà celebrat aquest dimecres per via telemàtica va aprovar un pressupost per a l'any 2020 de 19 milions d'euros. El pressupost es va aprovar amb 10 vots a favor (7 de Junts, 1 de l'Agrupació d'Electors del Berguedà, 1 de Candidatura de Progrés i 1 de Bagà Endavant), 6 abstencions d'ERC i 3 vots en contra de la CUP Amunt. El pressupost es va presentar al Consell d'Alcaldes celebrat el 12 de maig i en destaca la incorporació al Consorci Rocarrodona-Olvan. Amb aquesta incorporació, el Consell pretén desencallar i accelerar el projecte.

El ple també va aprovar el Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Berguedà. El darrer document, aprovat el 1988, havia quedat obsolet i aquesta actualització significa un pas més cap a la gestió oberta i transparent. L'objectiu del reglament és obrir el debat sobre la gestió que exerceix el Consell Comarcal.

També es va aprovar l'adjudicació de l'acord marc dels serveis d'implementació i manteniment d'una plataforma de gestió d'expedient electrònic per al Consell Comarcal del Berguedà. És la primera contractació centralitzada que signa el Consell per donar cobertura als ajuntaments. Es preveu que sigui el primer de més acords marc que es puguin signar en altres matèries.

Finalment, el ple va donar llum verda per iniciar els tràmits perquè el Consell Comarcal es constitueixi en Entitat Local de l'Aigua. La gran potencialitat de les ELA és que es pot ampliar l'àmbit d'atribucions, descentralització, coordinació i obtenir una política coherent i integrada en matèria d'aigües. Es tracta d'un ens administratiu funcional de caràcter territorial amb competències pròpies i altres de delegades i assignades directament per l'Agència Catalana de l'Aigua.