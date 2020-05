Municipis amb escoles tancades per falta d'alumnes proposen reobrir-les el curs vinent com a solució per la Covid-19

Municipis petits proposen reobrir escoles tancades fa anys per falta d'alumnes com a solució temporal a l'emergència sanitària de la covid-19 i la necessitat d'espais per reduir ràtios a les aules. El Departament d'Educació no ha concretat com serà el pròxim curs escolar, però alguns ajuntaments s'han avançat i ofereixen alguns espais que no utilitzen. És el cas de Saldes (Berguedà), on hi ha nou alumnes que estudien al municipi de Vallcebre. Fa 10 anys que van tancar l'escola del poble i ara proposen que es reobri amb un mestre per donar classes als infants i així evitar el trasllat en taxi a Vallcebre. A altres punts com a Camós i Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, també ofereixen una llar d'infants i un escola tancada.

A Saldes, un municipi del Berguedà de prop de 280 habitants, han demanat poder obrir l'antiga escola que va tancar el 2010 per la baixa natalitat. La situació de la covid-19 i les necessitats de més espai per guardar distàncies i reduir ràtios han portat a l'Ajuntament a demanar-ne la seva reobertura.

El regidor de Cultura, Ignasi Ripoll, explica a l'ACN que així s'evitaria el desplaçament dels nou infants que hi ha escolaritzats a l'escola de Vallcebre, a 15 quilòmetres. Són el col—lectiu més nombrós del centre ja que de Vallcebre només hi ha escolaritzats sis alumnes. Fins ara els de Saldes anaven en taxi i es quedaven al menjador escolar però, si es confirma que no hi haurà menjador el curs vinent, voldrà dir que faran falta més taxis (per guardar distàncies entre passatger) i el doble de viatges. "Tenim les instal—lacions a punt i ho hem ofert als serveis territorials d'Ensenyament com a mesura temporal mentre hi hagi la covid-19", detalla el regidor. Proposen que una de les mestres del centre de Vallcebre es desplaci fins a l'antiga escola, i així no haver de moure els infants.

Aquesta és una opció que veuen bé els pares. "Estaria molt bé perquè és un tema de força major", afirma Mònica Brusel, veïna del poble. El que més li preocupa per al curs vinent és el transport escolar i creu que la reobertura de l'escola seria bo per al municipi. "És un poble sense vida, sense nens i alegria; tot i que a Vallcebre estem molt contents, recuperar l'escola d'un poble seria molt bo per a tothom", afegeix.

Una opinió que comparteix la seva filla de 6 anys, l'Ivet, perquè no hauria de moure's del poble. També ho creu Ismael Calvo, un veí de Saldes. Recorda amb pena el moment en què es va tancar l'escola perquè "es perdia una part" de la seva història i de les vivències. Apunta entre els rituals el moment d'encendre l'estufa de bon matí. La reobertura seria una bona noticia. "Que de la covid-19 se'n tregui alguna cosa positiva, com ara recuperar l'escola", conclou.

Des de l'Ajuntament de Vallcebre, en canvi, es mostren prudents i subratllen que la decisió depèn del Departament d'Educació, que haurà de decidir com s'organitzarà la plantilla mentre que amb el Consell Comarcal s'acordarà el transport dels alumnes. El seu alcalde, Lluís Cadena, considera que l'escola actual ja disposa d'espai suficient per guardar les distàncies i mantenir les ràtios de 13 alumnes a primària per classe. "No hi haurà problema perquè hi ha quatre aules per repartir 15 infants", detalla. I conclou que estan molt pendents de si dilluns vinent es passa al nivell 2 i ja es poden fer les desinfeccions a escoles. En el cas de Vallcebre, les famílies no han demanat que es reobri l'escola perquè estan fent teletreball. El que sí que miraran de fer és casal a l'estiu complint amb les restriccions.

El poble de Saldes va arribar a tenir tres escoles els anys seixanta per l'activitat a les mines. L'any 2010 quan es va tancar, tenia 32 alumnes però anteriorment havia tingut fins a dues classes amb una vuitantena d'estudiants.

A Camós i a Sant Miquel de Campmajor ofereixen també espais

A Camós, un municipi del Pla de l'Estany amb prop de 700 habitants, també estan disposats a oferir l'edifici de la llar d'infants per acollir alumnes de la comarca. Aquest equipament es va inaugurar el 2010 amb 41 places, però ara farà un any que es va decidir tancar per la baixa natalitat del municipi. El seu alcalde, Josep Jordi, explica a l'ACN que van decidir tancar les portes perquè no hi havia prou mainada al municipi i la majoria de les places eren de veïns de pobles del costat. Des de llavors que van fer un conveni amb la llar d'infants de Porqueres i està funcionant molt bé. L'edifici, però, ha quedat en desús i l'ofereixen a Educació per si pot servir de nou davant la necessitat d'espais per acollir alumnes i poder complir amb les ràtios. "Son tres aules i caldria acordar el tema econòmic però segur que oferirem aquest espai a la comarca si es necessita", conclou el batlle. Actualment el municipi té 80 joves escolaritzats. Admet que alguna escola privada ja s'hi ha posat en contacte, però volen prioritzar l'ensenyament públic.

Des de l'Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, un poble amb 230 habitants, també estan disposats a oferir les aules de l'escola que va tancar el 2016 per falta d'alumnes. Actualment hi ha una desena de nens del municipi que van a les de Mieres i Porqueres. El seu alcalde, Oriol Serrà, explica a l'ACN que abans de la covid-19 es feia servir com a punt de trobada de l'associació de joves però que, en cas de necessitat, veurien molt bé poder acollir de nous alumnes a l'antiga escola. "Nosaltres encantats i si ho poguéssim mantenir encara més", admet. I afegeix que l'escola està "igual" però sense el mobiliari de les aules.