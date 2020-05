La riera de Merlès tindrà vigilants i es preveu prohibir-hi el bany

Consells comarcals i ajuntaments preveuen restringir l'accés i prohibir el bany a la riera de Merlès aquest estiu. Segons les previsions, els efectes de la pandèmia de la Covid-19 pot multiplicar la quantitat de gent que decideixi anar-se a banyar aquest estiu a la riera i les afectacions del virus a l'aigua encara no són clares. Si ja de per si cada estiu Merlès viu al límit de la seva capacitat de càrrega i el seu equilibri ecològic, enguany les perspectives són encara més pessimistes, i és per aquest motiu que les institucions treballen per aplicar-hi mesures de control, com un servei de vigilància i un aparcament limitat.

Jesús Calderer, conseller comarcal de Medi Natural del Berguedà, ha exposat a Regió7 que «no sabem com actua el coronavirus en aigües estancades o amb poc recorregut. A les piscines el clor mata el virus però amb aigua sense tractar no se sap del cert. Hem d'estar en contacte amb el departament de Salut perquè ens vaig informant de les mesures a prendre. Si hi pot haver contagis o no és recomanable s'haurà de fer un tancament de tota la riera».

Una recomanació publicada el 23 de maig pel ministeri de Sanitat desaconsella el bany i els usos recreatius en gorgs i zones d'aigua dolça per a tota la temporada 2020, atès que el virus pot romandre actiu uns quants dies en ambients d'aigua dolça no clorada.



Aparcament i vigilància

Si finalment la riera no queda clausurada s'hi aplicaran mesures de control i restriccions de visitants. Els ajuntaments riberencs, Borredà, Gaià, la Quar, les Llosses, Lluçà, Puig-reig, Sagàs, Sant Jaume de Frontanyà i Santa Maria de Merlès, junt amb els seus Consells Comarcals, instal·laran a la riera de Merlès durant el mes de juny espais senyalitzats amb 60 places d'aparcament. Aquesta limitació permetrà controlar l'aforament de persones. A més, es realitzarà una inversió de 18.000 euros en la contractació d'un servei de vigilància rural que, juntament amb Agents Rurals i Mossos, vetllarà pel compliment de les ordenances vigents.

Segons la normativa, no es poden deixar escombraries, no es pot fer foc, ni acampar, s'ha de portar els gossos lligats i en general respectar el silenci i l'entorn. Tampoc no es pot aparcar obstaculitzant el pas de camins públics, dins dels conreus, ni envaint l'asfalt. A banda de la preservació de l'espai natural i la convivència entre veïns i visitants, aquest any s'afegeix un motiu més de salut pública motivat pel coronavirus ja que hi ha 6 municipis que tenen una captació d'aigua i que és la seva principal font d'abastament d'aigua de boca.