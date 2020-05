L'Hospital de Berga permet a partir de dilluns visites controlades de familiars a alguns malalts de Covid-19

L'hospital Sant Bernabé de Berga obre les visites als de familiars als pacients a partir de dilluns, coincidint amb l'entrada en la fase 2 a la Catalunya central. A partir del proper dilluns, l'Hospital Sant Bernabé començarà a permetre les visites de familiars a les persones ingressades al centre, "de manera controlada i seguint mesures especials". Es podran visitar "tots aquells pacients que siguin Covid negatiu i estiguin ingressats en àrees netes, i sempre que la situació clínica del pacient ho permeti", segons que ha explicat fonts del centre en un comunicat

Les visites hauran de ser d'una mateixa persona almenys durant 14 dies i es recomana que l'acompanyant sigui un familiar proper o un tutor, segons les indicacions que ha donat a conèixer el centre sanitari. Aquesta persona haurà d'accedir a l'hospital per la porta d'accés de la cara nord i registrar-se a l'entrada. Les visites podran durar una hora com a màxim i s'hauran de fer entre les 12 del migdia i les 15.30 de la tarda. Des de l'hospital s'indicarà a cada família l'hora de la visita dins d'aquest horari.

Entre les mesures de seguretat, l'hospital indica que serà obligatori l'ús de la mascareta, rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica tant en entrar com en sortir de la unitat, i mantenir una distància mínima de seguretat entre el pacient i l'acompanyant. El primer dia caldrà signar un document de declaració responsable.

Dos morts en la darrere setmana

Aquesta setmana encara hi ha hagut dues persones que han perdut la vida al centre assistencial berguedà. Ara, a diferències del que era habitual les darreres setmanes, l'Hospital només fa públiques les dades d'ingressats, altres i difunts els divendres. En el darrer recompte, a l'hospital hi havi ingressats 9 persones per Covid-19. Però de tots aquests, només mantenen una PCR positiva, que vol dir que encara tenen el virus. La resta, en les diferents proves que els han anat fet ja haurien superat la malaltia, tot i que les seqüeles encara els fan estar ingressats. En la darrere setmana s'han donat 3 altes a domicili entre els pacients. I també una alta entre el col·lectiu de professionals afectats.