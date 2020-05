Berga no farà Patum el setembre i es queda sense festa per primer cop d'ençà del 1938

Per primer cop en 82 anys, Berga no celebrarà la Patum. Ni per Corpus, en les seves dates habituals –tal com ja va aprovar el ple de l'Ascensió celebrat diumenge 24 de maig– ni tampoc el setembre, segons va explicar ahir el govern de la CUP en la reunió amb els membres del patronat de la festa. El darrer cop que la capital berguedana no va fer Patum va ser el 1938, per la guerra civil.

L'executiu ha argumentat que la decisió s'ha adoptat després de valorar també les directrius rebudes a través d'un informe del departament de Cultura català. A l'abril, el govern ja havia fet una consulta al món patumaire que es va exposar a la reunió del patronat celebrada a principi de maig.

La regidora de Patum, Roser Valverde, anit, va explicar a Regió7 que «fa dies que hi donem voltes. Hem volgut ajornar la decisió al màxim, però veient les recomanacions de la Generalitat i l'opinió dels caps de colla, aquest 2020 hem optat per curar-nos en salut» i no fer la festa.

L'executiu va fer saber al patronat que la decisió final era l'esperada (vegeu Regió7 del 23 de maig). Les restriccions imposades per evitar la propagació de la Covid-19 són incompatibles amb una festa massiva com la berguedana. La incertesa per saber quines seran al setembre també ha estat un factor clau a l'hora de prendre la decisió.

Anit, el govern berguedà va emetre un comunicat on deia que «la suspensió definitiva de la Patum d'enguany està motivada per la impossibilitat de garantir el desenvolupament habitual de la festa, ja que es desconeixen quines seran les condicions de la nova normalitat establertes per les autoritats sanitàries i governamentals quan hagi finalitzat la vigència de l'estat d'alarma».

Aquest diari ja va avançar el dissabte 23 que les opcions que hi hagués una Patum el novè mes d'aquest any eren remotes, tenint en compte les circumstàncies. I també el parer dels caps de colla que no ho veuen viable. Fins i tot una de les comparses, la dels plens, ha proposat que els més de 300.000 euros que costa la festa es destinin a pal·liar els efectes de la Covid-19 a la ciutat.

Per la seva banda, els grups de l'oposició comparteixen la decisió de no fer la Patum el setembre però demanen mesures al govern. Per exemple, Ferran Aymerich, de Junts per Berga, anit deia a Regió7 que «amb les condicions actuals no es podia fer Patum, el més assenyat és no celebrar-la». Ara bé, insta l'executiu berguedà «a aprofitar el temps que hi haurà per fer un replantejament de la festa per tal de treure'n el màxim profit i esmorteir el sotrac econòmic i social» que suposa no fer Patum. Ara mateix es desconeix quin és l'impacte econòmic de no celebrar la festa.

Per la seva banda, Dolors Tous, d'ERC, deia que donen suport al govern per la decisió i que demanen, com Junts per Berga, mesures per reinventar la festa.

Finalment, Abel Garcia, del PSC, va dir que ell ja va proposar a l'abril que se suspengués la festa i que, veient la situació, «la decisió s'hauria pogut prendre abans». Garcia va reiterar la necessitat de destinar diners a ajudar el teixit comercial i empresarial de Berga per afrontar l'escenari post-Covid-19.

Ahir, el govern va presentar als membres del patronat el programa de la Patum confinada que es farà la setmana del Corpus del 10 al 14 de juny. El programa, que es donarà a conèixer properament, inclou una exposició de la imatgeria patumaire a Sant Francesc. La regidora Valverde va dir que, en general, es tracta d'actes pensats per evitar el desplaçament dels ciutadans.