Una trentena de famílies opten per viure la desescalada en un càmping del Berguedà i evitar estar tancades en un pis

El càmping Berga Resort ha estat un dels primers de la Catalunya Central que va recuperar l'activitat amb l'entrada del territori a la fase 1 de la desescalada. A punt d'arribar a la fase 2, el complex ja compta amb una trentena de famílies. No poden fer ús de les zones comunes, però, malgrat això, expliquen a l'ACN que els compensa poder viure la situació en plena natura. "És com estar en un altre planeta", diu Estrella Sequera, veïna de Palau-solità i Plegamans. Altres com en Jacopo Pallanza, que és de Martorell, reconeix que se sent "afortunat". També el manresà Albert Miguel San Andrés afirma que no té "punt de comparació" amb estar tancats en un pis petit.

El 14 de març, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que l'estat d'alerta entraria en vigor el dia 16. Estrella Sequera, que té un abonament per a tot l'any al càmping de Berga, estava de cap de setmana al complex. En saber el que passaria, va decidir quedar-se amb la seva filla. Viuen a Palau-solità i Plegamans i haurien estat tancades en un pis. "És el millor que ens ha passat, hem estat de conya", assegura.

A l'Estrella li van aplicar un ERTE, i això li ha permès quedar-se a Berga. La seva filla fa les classes online de l'escola des de la parcel·la. "Aquí tenim totes les necessitats cobertes i podem sortir a caminar en plena natura", explica.

Com l'Estrella, una desena de famílies porten dos mesos i mig vivint al complex. Jacopo Pallanza, que té el domicili a Martorell, és un d'ells. L'empresa li va oferir la possibilitat de fer teletreball i, per logística, ell i el seu fill es van quedar al càmping. Això li ha permès, explica, "poder-nos moure dins de les limitacions". "Hem estat sols, tranquils, descobrint un càmping que no havíem vist fins ara", diu, després de portar sis anys com a client habitual del complex. Hi afegeix que el contacte amb l'exterior li ha permès adonar-se'n "que hem estat molt afortunats" de viure confinament i desescalada al complex.



Fase 1, canvi d'escenari

L'Albert Miguel San Andrés, en canvi, va passar el confinament amb la seva dona i els seus dos fills al pis on viuen, a Manresa. "És petit i el no poder sortir se'ns feia dur", explica. Per aquesta raó, quan la Catalunya Central va entrar en fase 1, no s'ho van pensar dues vegades. La seva dona es va quedar a la capital del Bages, treballant, i ell i els nens van optar per instal·lar-se en un bungalou al Berga Resort. Ha estat un punt i a part. "Aquí podem sortir, anar a escalar.... seguint les limitacions i sense relacionar-nos amb tercers", subratlla.

L'Albert no ha estat l'únic que ha optat per traslladar-se al càmping per viure el desconfinament. Al Berga Resort hi ha una trentena de clients en aquests moments. Des del negoci, la responsable, Marta Barniol, reconeix que aquests primers dies de reobertura "estan anant bé". Pensant ja en la fase 2, que permetrà fer ús d'instal·lacions comunes amb restriccions, han aprofitat per posar tot apunt i fer una desinfecció "completa". I és que, segons la responsable, estan rebent moltes reserves de cara a la revetlla de Sant Joan.