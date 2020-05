«Al Berguedà tenim tots els ingredients que busquen»

La situació generada per la crisi del coronavirus en l'àmbit turístic s'ha transformat en una oportunitat per al Berguedà. Així es creu des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i per aquest motiu ja fa setmanes que es treballa per potenciar les virtuts de la comarca en un estiu en què creixerà el turisme de proximitat. Fer arribar gent al territori i fidelitzar turistes que normalment viatgen a l'estranger i ara busquen un viatge segur en un entorn natural s'ha convertit en un objectiu principal. El president de l'Agència, Lluís Vall, ha explicat a Regió7 que «aquesta és una oportunitat per a nosaltres com a territori, tenim diversitat cultural, paisatge, patrimoni, bona gastronomia... en definitiva, tenim tots els elements perquè ens vagi bé i esperem que aquest estiu hi hagi una gran arribada de turistes a la comarca. Pels mesos que ens han precedit, hi ha una necessitat imperiosa de sortir de casa i desconnectar. Vam tenir una mala Setmana Santa, ja que moltes reserves es van anul·lar, i ara mateix aquesta arribada de turistes és una gran necessitat».

Durant el confinament, l'Agència ha realitzat una enquesta entre 700 persones que ja han visitat el Berguedà en ocasions anteriors i el 70% va respondre que tenen la intenció de tornar-ho a fer. Les característiques de la comarca, segons Vall, són clau per afavorir el turisme que s'està cercant en aquestes vacances enmig de la crisi sanitària. «La Generalitat apunta que el turisme català es decantarà per la muntanya i el turisme d'interior, al Berguedà estem geogràficament ben posicionats per a la gent de l'àrea metropolitana i tenim l'esperança que sigui una bona temporada d'estiu ja que les reserves estan pujant», explica Vall. Les restriccions de mobilitat a l'àrea de Barcelona faran que el mes de juny segueixi sent fluix per al turisme a la comarca, i és per aquest motiu que des del territori s'apostarà per allargar el període estival i «tenir una bona temporada de setembre». Segons Vall, el turisme rural és la resposta més clara a les necessitats de desconnexió de la gent de l'àrea metropolitana. «Som la comarca de Catalunya que tenim més cases rurals, i això és el que la gent busca: espais oberts, natura, seguretat... Tenim cases equipades per a famílies senceres i tenim tots els ingredients que busca la gent», diu Vall.

Pel que fa a l'arribada de turisme estranger, el president de l'Agència creu que si s'aconsegueix captar interès de gent de fora serà públic francès. «L'estranger és un públic que ara tenim amb poca freqüència al Berguedà, però els francesos potser s'atreviran a venir-hi. Si hi ha turisme estranger, seran ells, i per suposat seran benvinguts», afirma Lluís Vall.

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà està treballant en diverses campanyes de publicitat i màrqueting que properament veuran la llum arreu del país amb l'objectiu d'impulsar el territori i captar interès turístic.