Emprenedors del territori promouen el turisme rural en un web

La berguedana Anna Niubò, al costat de quatre emprenedors més de la Catalunya Central, ha creat el projecte #JoViatjoACasa per promocionar el turisme rural de proximitat durant aquest estiu i demostrar que per gaudir d'unes vacances «no cal agafar un avió». La proposta consisteix en la posada en funcionament del domini www.turismerural.com, un web on els propietaris poden entrar i de manera gratuïta donar publicitat al seu emplaçament. Niubò, que té quatre cases rurals a Casserres amb el nom de Cal Bernadàs, explica a Regió7 que «la iniciativa va néixer durant el confinament, jo em dedico al turisme rural al Berguedà i fa uns anys vam comprar aquest domini. Durant un temps el vam deixar aparcat, però ara vaig pensar que era un bon moment per cedir la plataforma a cases de turisme rural de tot Cataluya». La iniciativa es va posar en marxa fa unes dues setmanes i ja té més de 300 cases rurals. Niubò diu que un dels objectius principals del projecte és mostrar que, tot i la crisi sanitària, aquest estiu les famílies han de poder gaudir amb seguretat i fer una escapada per retrobar-se amb l'entorn. «Podem tenir unes vacances segures sense aeroports ni trens, només envoltats de naturalesa. Volem dir als catalans que hi haurà vacances, hi haurà un bon estiu, i el turisme rural és una bonica opció per passar-ho bé a prop de casa, no cal viatjar a l'altra punta del món», exposa. #JoViatjoACasa és un projecte sense ànim de lucre i creat amb la voluntat d'ajudar els petits propietaris. «És una iniciativa solidària ja que aquest és un moment per ajudar-nos», diu. Al costat de Niubò han treballat en la iniciativa Eva Tor-rents, Toni Tarrés, Ramon Garriga i Arnau Costa.