L'arribada de turistes estrangers segueix envoltada de dubtes i incertesa

La gran incògnita de la temporada en el sector del turisme rural és el visitant que arriba des de l'estranger. Un cop confirmat que el turisme de proximitat respondrà, falta saber si els forans podran o es decidiran a venir. Els propietaris de les cases rurals mantenen el contacte amb les persones de fora de l'Estat que tenien reserves fetes des d'abans de l'esclat de la crisi, però la majoria han estat cancel·lades en els últims mesos i no n'entren de noves. «Amb els estrangers hi ha incertesa de si finalment es decidiran o no a venir. Normalment ells fan reserves de setmanes completes i en aquest moment no n'estan reservant. Aquest és el dubte que tenim, especialment amb turistes francesos i anglesos», exposa Oriol Baños. En la mateixa línia opina Gemma Bor-ràs, de la Creu de la Pinya, que explica que «de moment hi estem en contacte, tothom en té ganes, però ara no es pot saber si podran venir». Una part ja ha anul·lat reserves, «però n'hi ha que volen venir igualment», afegeix.