«Rebem trucades de gent que no ha anat mai a cap casa de turisme rural»

Els efectes de la pandèmia del coronavirus en el turisme faran que persones que habitualment abandonaven l'estat per gaudir de les seves vacances enguany apostaran pel turisme rural de proximitat. Així ho confirma Edu Lladó, de Casa Lladó, tres cases d'agroturisme ubicades entre Puig-reig i Casserres. «Estem rebent trucades de gent que se'ls nota que no ha anat mai a cap casa de turisme rural, et demanen per exemple si a la casa hi ha tovalloles, cosa que si han visitat mai alguna casa rural sabrien que sí. Per les preguntes es nota que és la primera vegada, per tant aquest any tindrem turistes nous», explica Lladó. Entre la informació que demanen els clients també hi ha la de la higiene i la seguretat. Edu Lladó diu que «costa tancar les reserves perquè la gent pregunta molt. Et demanen per temes d'higiene, de desinfecció...». En el cas de les cases rurals de Casa Lladó, es llogaran el cap de setmana i durant els dies de descans no hi haurà ningú i s'aprofitarà per netejar i desinfectar a fons per deixar-ho tot perfecte per als visitants següents. «Les mesures de seguretat bàsicament consistiran a tenir-ho tot net i polit, netejar-ho amb lleixiu i alcohol per deixar-ho impecable. L'Associació d'Agroturisme del Berguedà ens ha proporcionat informació i també ens ha faciclitat gels i mascarets per deixar a les cases», diu.