El turisme rural calcula que el virus ha creat un tipus de demanda que li permetrà omplir

Espai, naturalesa, fugir de les aglomeracions, seguretat. Amb aquestes característiques que exposen propietaris i visitants el turisme rural serà aquest estiu el destí escollit per moltes famílies que volen abandonar la rutina del confinament a la ciutat i passar unes vacances envoltats de tranquil·litat. La crisi del coronavirus ha generat incertesa en la possibilitat de fer turisme internacional, i és per aquest motiu que el turisme de proximitat tindrà rellevància. Les cases de turisme rural ja esperen amb impaciència l'arribada dels mesos de juliol i agost, que s'esperen de màxima afluència un cop l'àrea metropolitana arribi a la fase 3 i es permeti el desplaçament de persones entre regions sanitàries.

Després de dos mesos d'aturada, les cases rurals del Berguedà, una de les comarques on aquest tipus de turisme té més sortida, van poder reobrir les portes amb l'entrada de la fase 1. El principal problema amb què s'han trobat en aquestes primeres setmanes de feina ha estat que el client habitual, que és el de l'àrea metropolitana de Barcelona, encara no s'ha pogut desplaçar i canviar de regió sanitària, per aquest motiu l'ocupació ha estat molt pobra. Oriol Baños, president d'Agroturisme del Berguedà, ha exposat a Regió7 que «en haver començat la desescalada hi ha interès dels turistes per fer reserves, però tot és al juliol i a l'agost. La gent que vol reservar al juny és molt puntual, i en aquest mes tampoc podrem aprofitar gaires reserves». Els propiteraris són optimistes i les previsions fan sospitar que el turisme de proximitat omplirà les cases rurals. «Com a mínim serà una temporada d'estiu normal, però esperem que sigui una mica millor del que seria habitual. Cada dia entren noves reserves i per al mes d'agost ja estem al màxim. Al mes de juliol, en què normalment la gent no s'interessa a reservar entre setmana, enguany s'està movent molt, així que l'ocupació podria millorar la d'altres anys», apunta Baños.

Gemma Borràs, propietària de La Creu de la Pinya, una casa rural de Berga, explica que el seu problema, com la majoria, ha estat obrir sense clients. Davant la incertesa imperant de les darreres setmanes, la majoria de les reserves més immediates s'han anul·lat. A partir de final de juny, amb Sant Joan com a referent, el calendari és una altra cosa i les reserves es mantenen, amb els clients a l'expectativa de si es podran moure, amb la previsió que ho puguin fer.

Passades les primeres fases de desescalada de la crisi del coronavirus, el turisme rural a les comarques de muntanya atraurà els clients de l'àrea metropolitana ja que els permet abandonar la ciutat per endinsar-se en una zona natural, allunyada de les aglomeracions. «Els clients volen informació abans de reservar, ens demanen si tenim obert, i el que els interesa saber és que no serà un turisme massificat, això els dona molta seguretat», acaba Baños.