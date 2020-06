Els centres educatius de Berga tornen a l'activitat però amb molt poca assistència

Berga va viure ahir un tímid retorn a les aules de les escoles d'educació infantil i primària i també de secundària amb pocs escolars, tal com ja preveien les respectives comunitats educatives. Avui es continuarà la represa de l'activitat docent presencial, que també es manté de forma telemàtica en tots els casos.

Hi va haver pocs escolars però moltes mesures de seguretat. A l'institut Guillem de Berguedà els alumnes s'havien d'aplicar gel hidroalcohòlic per accedir a l'edifici i dur mascareta. A l'entrada i la sortida es van marcar uns circuits i els joves havien de signar una declaració responsable certificant que no patien simptomatologia compatible amb la Covid-19.

Ferran Camprubí, el director de l'institut més gran de la comarca, amb 600 alumnes, explicava a Regió7 que, ahir, al centre hi havia els alumnes del cicle de Cures Auxiliars d'Infermeria que van fer tutoria amb els seus professors. També van anar-hi els estudiants de primer d'ESO a buscar el material que tenien als armariets des del març. «Per evitar aglomeracions», detallava Camprubí, ahir van anar-hi els de primer i en els dies successius hi aniran la resta d'alumnes. A l'institut preveuen fer classes dimecres i dijous de segons de batxillerat, i tutoria per a quart d'ESO.

Ferran Camprubí deia que «és molt complicat» exercir la docència en una crisi sanitària com la de la Covid-19. «Està sent molt difícil», va exposar. De cara al proper curs «ja tenim eines organitzades però no ha estat fàcil. Fer les classes telemàticament està bé però no és el mateix que fer-les presencialment». El centre s'ha trobat amb dificultats com ara alumnes que no tenim ordinador o bé no disposaven d'Internet per seguir les classes telemàticament. El centre ha deixat «bastants ordinador» als escolars a qui feien falta. Pel que fa a la connexió a Internet, la setmana passada se'n va facilitar als estudiants que no en tenien «gràcies a uns kits que ha donat l'Ajuntament».

Uns dels alumnes que ahir van trepitjar de nou el Guillem de Berguedà van ser els del cicle formatiu de Cures Auxiliars d'Infermeria. Va ser una trobada bàsicament pensada per reprendre el contacte entre estudiants i professors i poder resoldre dubtes dels alumnes, satisfets de tornar a classe, i d'uns professors contents de tenir estudiants presencialment.

D'altra banda, abans de les 9 del matí, les mestres esperaven els alumnes a l'escola de Sant Joan, que, com la resta de centres, s'ha netejat i desinfectat, incloses les joguines, va dir la directora, Mònica Corominas. Era previst que hi anessin 2 alumnes d'infantil en l'horari de 9 a 1. A partir d'avui s'hi incorporarà progressivament la resta i Corominas va explicar que s'han previst dues entrades per evitar aglomeracions, i el desdoblament dels grups.