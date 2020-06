La Generalitat fa un pla urgent per salvar la viabilitat de la residència de Bagà

En el decurs dels propers quinze dies, el Govern calcula que tindrà un pla d'acció amb les línies mestres sobre «cap a on tirar» per reforçar la gestió i alhora garantir la viabilitat de la residència de la fundació Salarich Calderer de Bagà. Així ho ha explicat a Regió7 Teresa Sabater, gerent en funcions de la regió sanitària de la Catalunya central de la Generalitat.

El Govern haformalitzat el que ja va explicar Sabater al seu moment a aquest diari. En concret ha contractat a una empresa especialitzada en la gestió de residències que ha començat a recopilar informació per fer una anàlisi de com funciona aquest centre i què es pot millorar. Teresa Sabater ha indicat que es tracta «d'una decisió consensuada» amb el patronat d'aquest servei.

La Covid-19 ha tingut uns efectes devastadors a la Salarich Calderer. Dels 82 residents se n'han mort 29 la majoria per la Covid 19 i dels 70 treballadors 55 han hagut d'agafar la baixa, majoritàriament per la pandèmia. La pèrdua de 29 residents ha posat en entredit el futur de la residència que viu dels ingresos que li aporten les persones grans a qui presten servei. El vicepresident del patronat i alhora alcalde de Bagà, Joan Oña va dir que el centre viu una situació econòmica «dramàtica». El patronat ja ha començat a treballar per elaborar un pla de viabilitat i per tenir diners per continuar pagant les nòmines.

En paral·lel, el Govern català ha fet aquesta actuació. Teresa Sabater ha destacat que «la intervenció no suposa que la Generalitat prengui el control de la residència. Es fa una acció de col·laboració per ajudar i millorar la gestió. Hem de treballar per muscular i fer-la més forta i endreçada» ha assegurat.

Teresa Sabater ha explicat que la residència de Bagà «igual que moltes altres residències de la Catalunya central, va patir l'entrada del coronavirus i va afectar bastant» ja que les residències apleguen «persones vulnerables» a la Covid-19. Per aquesta raó, la primera prioritat pel Govern ha estat «treballar per solucionar el tema assistencial amb salut pública i l'atenció primària i la direcció de Treball, Afers Socials i Família» ha indicat Sabater.

Un cop aquest part es va controlar, ara s'ha volgut actuar per millorar-ne la gestió. «Hem d'acabar d'endreçar-ho, volem potenciar la residència» i que estigui en condicions de poder afrontar l'obertura del centre als familiars dels residents. I , també per estar preparats per si a la tardor es produeix un rebrot com preveuen els experts. Teresa Sabater ha manifestat que l'empresa contractada està treballant «en col·laboració amb la direcció».

Fa uns dies, la residència baganesa va ser notícia per una carta que signava el patronat de la Salarich-Calderer de Bagà. En concret demanava als treballadors que estan de baixa que tornessin a treballar per no haver de tancar atesa la mala situació econòmica que afronta l'entitat a causa del coronavirus. A la carta es demanava que tornessin «de forma immediata» als seus llocs de treball per evitar el tancament. Aquesta carta va generar un profund malestar entre els treballadors. Posteriorment, el patronat va convocar una reunió amb els representants dels treballadors en la qual els patrons van demanar disculpes pel contingut.