L'Agència i les associacions reprenen la campanya de promoció del comerç comarcal

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà reprèn la campanya de promoció del Comerç Comarcal una vegada superada la crisi sanitària de la Covid-19. Amb la reobertura general dels establiments de diferents tipologies, l'Agència i totes les associacions de comerciants de la comarca continuen amb la campanya que va quedar interrompuda el passat mes de març. La campanya consisteix en el llançament d'imatges i vídeos promocionals i en un concurs a Instagram.

La Campanya de Promoció Comercial del Berguedà torna aquest mes de juny amb l'objectiu de posar en valor el comerç de proximitat, i enfortir el sentiment de pertinença dels ciutadans al territori. La campanya de promoció comercial es fonamenta en dues accions. La primera consisteix en difondre durant els mesos de juny i juliol 8 vídeos i 8 imatges que reflecteixin els valors del comerç local. Cadascun d'aquests vídeos i imatges parlarà d'establiments, productes i serveis de qualitat, proximitat o sostenibilitat.

Lluís Vall, el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, afirma que " el comerç local son també herois en tota aquesta situació, han estat al peu del canó des del primer dia adaptant-se als clients, ara que gaudirem de nova normalitat és hora de que els clients els agraïm tot aquest esforç i seguim apostant per ells, perquè puguin continuar prestant els seu servei, ha calgut una crisi com la viscuda perquè realment valorem el que teníem tan a prop".

Els vídeos i imatges de la campanya estan protagonitzats per persones del Berguedà i es repartiran en format de cartells per establiments de la comarca, en publicacions a les xarxes socials i a mitjans de comunicació comarcals.

La segona acció consisteix realitzar un concurs de fotografia a Instagram, que reforci el missatge de promoció comercial, també per part de la ciutadania, que són els que compren dia a dia al comerç de proximitat, i que són els millors prescriptors.



El concurs a Instagram



Per participar cal publicar a Instagram una imatge realitzant una acció de compra en qualsevol tipologia de negoci, comerç o establiment de serveis del Berguedà, la imatge d'un establiment del Berguedà, o un producte o servei adquirit en un comerç del proximitat del Berguedà, i utilitzar les etiquetes #comprabergueda i #terradefuturs.

També s'anima als participants del concurs a mencionar el nom de l'establiment, el municipi del Berguedà el qual pertany i que expliquin en poques paraules què és el que es valora més de la compra o de l'establiment, ressaltant així els valors del comerç local i enfortint el vincle emocional i el sentiment de pertinença territorial.

L'etiqueta #comprabergueda, que s'ha creat específicament per a la campanya, té la funció d'identificar les publicacions que hi participin, s'espera que en un futur sigui l'etiqueta que es facin seva els establiments, les associacions de comerciants i les administracions de la comarca per promocionar el comerç de proximitat local.

L'etiqueta #terradefuturs vincula la campanya comercial amb la Marca territorial "El Berguedà Terra de Futurs", ja que precisament aquesta Campanya Comercial es fonamenta i sorgeix dels valors d'aquesta marca.

El concurs de fotografia repartirà fins a 900€ en vals de compra que se sortejaran entre tots els participants, que es sortejaran periòdicament. Les dates previstes dels sortejos són els següents dilluns: 29 de juny, 6. 13. 20 i 27 de juliol, i 3 d'agost. En cada sorteig hi haurà 150€ en vals de compra. Participaran en aquest sorteig els usuaris que hagin realitzat publicacions vàlides segons les bases del concurs, en el període previ comprès entre l'anterior sorteig i el present sorteig. Qualsevol persona pot realitzar tantes publicacions com desitgi. El guanyador de vals de compra s'efectuarà per sorteig, mitjançant eines informàtiques que seleccionaran l'usuari premiat de forma aleatòria, automàtica i transparent, i rebrà 50€ en vals de compra. D'aquesta manera s'obre la possibilitat a la participació de més establiments.

La campanya de l'Agència ha comptat amb l'ajuda de sis associacions de comerciants de la comarca, que des de fa molts anys realitzen moltes tasques de dinamització comercial als seus municipis, i el cas de la present campanya són les que faran arribar els cartells i informaran els establiments de la comarca, i que vehicularan la gestió dels premis de vals de compra.